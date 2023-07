Lupin: annunciato il live-action su Jigen

Tetsuji Tamayama riprenderà a interpretare il ruolo del cecchino di Lupin III, Daisuke Jigen, nel film live-action. Il debutto è previsto su Amazon Prime Video in tutto il mondo il 13 ottobre. Amazon Studio e lo studio di animazione giapponese che ha lavorato per anni al franchise, TMS Entertainment, collaboreranno per produrre il film d’azione. Questo racconterà una storia originale sul famosissimo e amato personaggio, leale ma malinconico del manga creato dal leggendario Monkey Punch.

Nella storia del nuovo film, Jigen sente che qualcosa non va nel suo fidato Combat Magnum. Quindi, visita il Giappone, tornandoci per la prima volta dopo tanti anni, alla ricerca del più grande armaiolo del mondo, che però gestisce un negozio di orologi.

Yoshimasa Akamatsu si occuperà della scrittura della sceneggiatura, e Hajime Hashimoto lavorerà alla regia del nuovo progetto live-action.

Non è la prima volta che Tamayama interpreta Jigen. Infatti si è già tuffato nei panni di questo personaggi iconico nel film live-action del 2014. L’attore giapponese ha condiviso anche un messaggio dopo la visione del film del 2014, Lupin III – La lapide di Jigen Daisuke. E ha confessato di aver sentito un’atmosfera più spigolosa e adulta rispetto ai precedenti progetti. Aveva anche detto che il suo desiderio era quello di infondere questa freddezza nel nuovo film e adesso ne avrà anche l’occasione.

Lupin è una delle serie di manga seinen più famose in tutto il mondo. Le vicende sono incentrate sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch. Il mangaka si era liberamente ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc. Il successo di questo manga ha portato a diverse trasposizioni anime televisive e cinematografiche, lungometraggi live-action e tanto merchandising ispirato ai personaggi della serie.

Lupin III ha debuttato nel 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della Futabasha. Il nome reale del mangaka è Kazuhiko Katō, il quale ha l’idea geniale di non creare un personaggio da zero, ma si rifà ad Arsenio Lupin, il protagonista dei racconti e romanzi di Maurice Leblanc. Il suo Lupin III è il nipote del ladro gentiluomo ed è tra i più amati in tutto il mondo.

Fonte – Anime News Network