Quali sono i migliori studi di animazione giapponesi del 2023? Una domanda difficile a cui rispondere, ma soprattutto ingiusta in quanto tutti i professionisti di questo settore agiscono perché spinti da una passione talmente forte da portarli a dare sempre il massimo.

Ed è proprio per questo che al giorno d’oggi gli anime stanno diventando sempre più popolari non solo in Giappone, ma aldilà del paese del Sol Levante. A questo si va ad aggiungere che l’anno corrente, il 2023, rappresenta un anno importante per tutto ciò che riguarda gli anime. Di fatto il medium ha goduto di ampio spazio durante eventi importanti come il Comic-Con di San Diego, l’Anime Expo, il Crunchyroll Expo e in molte altre convention di quest’anno.

Dunque mentre gli anime diventano molto più popolari, ora sembra il momento perfetto per concentrarsi sui più grandi studi di animazione giapponesi dell’anno. Alcuni di questi, molto importanti, lavorano su parecchie serie. Mentre altri dedicano le loro energie e il loro tempo maggiormente su lungometraggi o su una serie di lunga durata. Man mano che queste case di produzione diventano più popolari, possono sfociare in collaborazioni con altre grande realtà europee e americane, per creare nuovi progetti animati. Questo è il caso della serie Suicide Squad Isekai recentemente annunciata che vedrà la collaborazione tra Warner Bros e Wit Studio. L’obiettivo sarà raccontare una versione decisamente diversa di Harley Quinn, del Joker e degli altri membri dell’Universo DC, in stile anime.

Con il progresso della tecnologia, gli studi di animazione hanno esplorato nuovi metodi di sviluppo. Un ottimo esempio è l’animazione in computer grafica, utilizzato per adattamenti come l’Attacco dei Giganti, per ricreare i mostruosi Giganti. E con l’avanzare della tecnologia, sarà interessante vedere come gli anime cambiano in futuro.

Quali sono quindi i migliori studi di animazione giapponesi del 2023? È impossibile non menzionare MAPPA, che non si è smentita nemmeno quest’anno. Infatti riesce a gestire una grossa mole di lavoro senza mai peccare nella qualità visiva. Solo nel 2023 ha lavorato a Vinland Saga, Hell’s Paradise, L’Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen.

Ci sono anche Studio Pierrot, studio BONES e Toei Animation. E hanno confermato di essere performanti rispettivamente con il ritorno di Bleach, My Hero Academia e la quinta stagione di Bungo Stray Dogs e la saga di Wano di One Piece.

Fonte – Comicbook