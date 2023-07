Naruto: l’anime remake ha finalmente un primo trailer

Dopo tanti rumour finalmente abbiamo avuto la conferma di un remake anime dedicato a Naruto, festeggiando così 20 anni trascorsi dalla prima trasmissione della prima puntata dell’anime. I festeggiamenti non assestano a fermarsi e per celebrare il compleanno Pierrot ha lavorato a un remake di quattro episodi.

Ebbene sì, se molti credevano in un remake completo dell’anime di Naruto magari senza filler, dobbiamo darvi delle cattive notizie, visto che come accennato la produzione ha deciso di limitare il numero. Così come leggiamo su Comic Book abbiamo la possibilità di donare un primo sguardo alla serie grazie a un nuovo trailer.

Da come potete ammirare dal trailer in calce Studio Pierrot ha creato un vero e proprio capolavoro, riproponendo in veste aggiornata le prime avventure di Naruto, Sakura e Sasuke alla guida del maestro Kakashi. La clip dura appena 30 secondi ma tanto basta per riaccendere una miriade di ricordi e una nostalgia senza pari.

Per chi non ne fosse a conoscenza dovete sapere che Naruto sta ancora celebrando il 20° compleanno della serie. Tra le tante cose, così come discusso in questa sede si è deciso di riproporre un progetto remake della trasposizione animata del manga di Kishimoto, uscita originariamente in Giappone nel 2002.

La miniserie raccoglie i momenti più iconici della prima serie di Naruto e sarà adatta sia per i nuovi che per i vecchi fan del franchise nipponico. Tale remake infatti potrebbe avvicinare nuovo pubblico al noto battle shonen, cavalcando allo stesso tempo anche l’onda che sta travolgendo in maniera positiva tale medium.

Con Boruto all’attivo come serie principale Shonen Jump ha recentemente pubblicato anche uno one-shot su Minato (padre di Naruto ndr), per descrivere e completare al meglio la “lore” della famiglia Uzumaki, dando spazio anche alle origini dell’iconica mossa del noto ninja biondo: il Rasengan. Cosa ne pensate del trailer?

