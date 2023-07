Naruto: il one-shot rivisita una delle scene più emozionanti di Jiraiya

Naruto ha debuttato sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump nel 1999. Quindi sono passati più di vent’anni e durante il suo lungo periodo di serializzazione ha rivelato tante scene emozionanti e alcune davvero strazianti diventate iconiche, che hanno commosso tutti i fan. Si può dire che da questo punto di vista Naruto sia tra le migliori serie shonen a farlo. Chiaramente ce ne sono alcune meno intensa, ma quando si parla di Jiraiya non c’è paragone. E con il presente articolo vogliamo riportare che Masashi Kishimoto ha rivisitato una delle scene più emozionanti legate proprio al ninja Leggendario nel suo one-shot.

Infatti Kishimoto è tornato a disegnare e a pubblicare una storia di Naruto dopo tanti anni dal suo ultimo capitolo, con un one-shot intitolato Naruto: il vortice all’interno della spirale. Le vicende si concentrano sul passato di Minato, prima di diventare padre e il Quarto Hokage del Villaggio della Foglia. Il personaggio ha ottenuto la maggioranza dei voti di un sondaggio globale, ma Kishimoto ha sorpreso tutti con la presenza di Jiraiya.

Questo one-shoto inizia con uno scontro contro due bijuu, e le cose si intensificano quando Minato vede il loro potere. L’incontro spinge Minato a creare il Rasengan nel tentativo di proteggere Kushina, ed è Jiraiya ad aiutare Minato.

Ovviamente Jiraiya è orgoglioso del suo allievo quando perfeziona il nuovo jutsu. E per festeggiare questo traguardo il ninja Leggendario decide di regalare a Minato e a se stesso un bel ghiacciolo. Sembra che Jiraiya ne sia sempre stato ossessionato, dato che abbiamo visto questi dolci momenti anche con Naruto. E il motivo per cui è una delle scene più tristi ed emozionanti è perché, dopo la morte del suo mastro, Naruto prende gli stessi ghiaccioli che gli offriva Jiraiya, senza che ci fosse lui con cui condividerli. Da allora, i ghiaccioli sono stati un elemento quasi traumatico per i fan della serie, quindi la rivisitazione di questa scena nel one-shot non è passata inosservata.

Questo ritorno speciale di Kishimoto fa parte della celebrazione dei 20 anni della serie anime. E i festeggiamenti continueranno con quattro episodi speciali che debutteranno a settembre.

Fonte – Comicbook