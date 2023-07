BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy ha diffuso nuovi dettagli e anche un trailer per la seconda stagione di Bastard!!! Ankoku no Hakaishin: Jigoku no Chinkonka-hen (BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-: Hell’s Requiem”), che insieme a quest’ultimo ha anche mostrato la sigla di apertura della seconda stagione, “NEW DAWN” dei Coldrain.

Il manga cult ha avuto questa rivisitazione anime da parte di Netflix, che il 31 luglio pubblicherà la seconda stagione sulla nota piattaforma streaming dopo il successo della prima. La produzione ha confermato un totale di 15 episodi insieme al cast originale vocale:

Takuma Terashima nel ruolo di Joshua Berahia

Sho Hayami nel ruolo di Nils John Mifune

Junichi Suwabe nel ruolo di Yngwei von Mattström

Koji Yusa nel ruolo di Zion Sol Vanderverg

Jun Fukuyama: Macalpino Toni Strauss

Ryūichi Kijima: Schen Karr

Asami Seto: Shella E. Lee

Taito Ban: Vai Staebe

Jun Kasama: Jorg Fishes

Minoru Hirota: Ba Thory

Daisuke Hirakawa: Ran Di Rhodes Stein Neubauten

Atsushi Tamaru: Sykes Von Snowwhite

Wataru Komada: Ross Zaboss Friedrich

Takahiro Fujiwara: Bol Gil Bol

Tomohiro Yamaguchi: Zakk Walder

Taisuke Nakano: Ida Deesna

Hinata Tadokoro: Vlad Kills

Shōmaru Zōza: Hammet

Seiyu Fujiwara: Mohi

BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy: arrivano novità per la seconda stagione

La prima stagione è stata divisa in due parti con la prima composta da 13 episodi e diffusa in tutto il mondo il 2022. La seconda parte comprensiva degli episodi da 14 a 24 è uscita sempre nel 2022 durante il mese di settembre. Nonostante il grande successo forse in molti non sanno che il franchise manga non ha una fine ufficiale.

Fin dalla sua prima pubblicazione BASTARD!! ha avuto una serializzazione travagliata e nel corso degli anni quest’ultima ha sempre rallentato, fino a fermarsi definitivamente senza una conclusione effettiva. Forse l’anime potrebbe trovare una sorta di fine con questo progetto: non ci resta che attendere.

Fonte Anime News Network