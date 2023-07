La storica rivista Weekly Shonen Jump sta festeggiando il 55° anniversario con delle trovate davvero speciali, che mettono al centro le opere più note della storica rivista giapponese nota in tutto il mondo per la serializzazione dei manga. Nata nel 1968 la rivista in questione ha visto molte epoche ed ha viaggiato attraverso decenni di arduo cambiamento sia per quanto riguarda la società che il medium in generale.

Come possiamo leggere su Comic Book Shonen Jump ha pubblicato un poster e un piccolo video per l’occasione, rammentando la sua regolare uscita il lunedì, senza dimenticare che ogni settimana fa compagnia a milioni di persone fin dal 1968. Qui potete vedere il video in questione, che mette in risalto con un montaggio vivo e dinamico tutte le serie attualmente presenti sulla rivista.

Insieme a quest’ultimo è stato pubblicato anche un poster sempre rivisitato, dove al centro sono presenti i personaggi principali delle serie pubblicate al momento su Shonen Jump. In calce le attuali opere pubblicate:

My Hero Academia

One Piece

Jujutsu Kaisen

Naruto: The Whorl Within the Spiral

Sakamoto Days

Blue Box

Akane-banashi

Ice-Head Gill

Witch Watch

Kill Blue

Martial Master Asumi

Nue’s Exorcist

The Elusive Samurai

Me and Roboco

Black Clover

Cipher Academy

Mission: Yozakura Family

Undead Unluck

The Ichinose Family’s Deadly Sins

Fabricant 100

Do Retry

Tenmaku Cinema

Shonen Jump festeggia i 55 anni come solo lei sa fare

Ovviamente ricordiamo tra le opere più lette e più famose sulla rivista One Piece, My Hero Academia e anche Jujutsu Kaisen, tutte e tre con le saghe finali volte a chiudere un cerchio aperto anni fa. Ovviamente per vedere una fine serve ancora qualche anno anche se come accennato sono state annunciate le “battute finali”.

Oltre queste note sono presenti anche opere come Martial Master Asumi, Fabricant 100 e altre ancora, come Sakamoto Days, Blue Box e Akane-banashi, che hanno raggiunto un nuovo livello.

Fonte Comic Book