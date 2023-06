Shonen Jump lancerà due nuove serie durante il mese di giugno

Durante il periodo estivo Shonen Jump lancerà due nuove serie sulla sua acclamata rivista, dipingendo una tela sempre più grande per quanto riguarda il panorama dei manga shonen.

Abbiamo alcune immagini e dei piccoli dettagli su trama e uscita, anche se nel profondo abbiamo davvero poco di cui parlare: le due serie sono grosso modo ancora avvolte nel mistero.

La prima si intitola “Asumi Kakeru” di Kawada, già autore di Hinomaru Zumo, una delle punte di diamante della rivista, data la trasposizione anime che ha acceso nel pubblico la passione verso il Sumo, lo sport spulciato all’interno della serie appena citata.

Asumi Kakeru non ha ancora una trama né la conferma del genere a cui si andrà ad adattare, e quindi non possiamo dire con certezza se quest’ultimo sarà uno spokon puro proprio come l’opera di Kawada Hinomaru Zumo.

Il manga in questione inizierà la serializzazione nel #29 di Weekly Shonen Jump che verrà distribuito in inglese su Manga Plus domenica 18 giugno 2023.

Così come leggiamo sul post Twitter di @WSJ_manga la seconda serie sempre in arrivo a giugno sulla nota rivista, sarà “Icehead Girl” è scritta e disegnata da Ikuo Hachiya, in uscita la settimana dopo, il 25 giugno all’interno del numero 30 della rivista.

Anche in questo caso non sappiamo nulla al riguardo, anche se come protagonista di questa storia dovrebbe esserci una ragazza. Forse sarà uno slice of life, o forse no. Non ci resta che attendere la data precisa in cui il nuovo titolo uscirà.

Con One Piece in pausa per un mese la nota rivista ha colto l’occasione per pubblicare due nuove serie, in modo tale che il pubblico possa donargli una possibilità in attesa di una delle storie più lette di sempre dagli appassionati. Cosa ne pensate?

