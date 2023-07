Naruto: svelata la data di uscita ufficiale dei nuovi episodi speciali

L’account Twitter ufficiale del famoso franchise shonen di Naruto ha annunciato che i quattro episodi speciali dell’anime inizieranno ad essere trasmessi in Giappone il 3 settembre.

Il primo dei quattro nuovi episodi sarà anche proiettato dal vivo presso la sala eventi Makuhari Messe a Chiba, sempre il 3 settembre. Questi nuovi episodi commemorano il 20° anniversario dell’anime originale, che ha debuttato nell’ottobre del 2002.

Il franchise di Naruto include diversi anime televisivi, film anime e video anime originali. L’anime televisivo Naruto, sviluppato dallo studio di animazione Pierrot, è andato in onda dal 2002 al 2007. Successivamente le vicende del ninja biondo hanno avuto seguito sul piccolo schermo con la serie sequel dell’anime Naruto Shippūden, presentata per la prima volta nel 2007 per poi concludersi nel 2017.

Il 2023 è sicuramente un anno molto importante per Naruto, in quanto oltre a questi episodi speciali dell’anime, ci saranno anche altri progetti che arriveranno quest’anno. Ricordiamo infatti il one-shot su Minato che sarà scritto e disegnato direttamente da masashi Kishimoto in persona.

Questo progetto è stato annunciato durante l’ultimo Jump Festa, con il nome di NARUTOP99. L’obiettivo era di permettere a tutti i fan della serie di votare una volta al giorno tutti i giorni uno dei personaggi preferiti disponibili. Quello che avrebbe ottenuto più voti sarebbe diventato il protagonista principale del one-shot.

E quindi il quarto Hokage ha ricevuto più voti di tutti e recentemente abbiamo riportato la data di uscita e le prime informazioni ad esso relativo.

Dopo la conclusione della serie ideata da Kishimoto, ha debuttato il suo sequel Boruto: Naruto Next Generations. Al momento sia il manga che l’anime sono in pausa e il loro ritorno si avvicina sempre di più. Riguardo l’anime, infatti, la “Parte I” si è conclusa con il suo 293esimo episodio, andato in onda il 26 marzo. Mentre la “Parte II” dell’anime è in lavorazione e di attendono ulteriori aggiornamenti.

Il manga invece tornerà ad agosto e proseguirà lo scontro che ha scatenato Kawaki contro Boruto, pronto a tutto pur di eliminare il contenitore di Momoshiki.

