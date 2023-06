Naruto sta ampliando la sua mitologia da anni ormai, prima con le varie light novel e poi con la serie anime/manga sequel “Boruto” incentrata appunto sul figlio del noto ninja biondo.

Minato Namikaze, padre di Naruto Uzumaki, avrà un suo one-shot a partire dall’ 33° numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il 18 luglio e sarà anche il primo one-shot che Kishimoto disegna per la rivista dopo sette anni di stop.

Il 33° numero di quest’anno segna anche il 55° anniversario di Weekly Shonen Jump. L’ultima volta che Kishimoto ha disegnato un one-shot su Weekly Shonen Jump è stato quando ha pubblicato “Naruto Gaiden ~Michita Tsuki ga Terasu Michi~” (Naruto Side Story ~The Path That the Waxing Moon Illuminates~) nell’aprile 2016, come leggiamo su ANN.

L’idea è nata dopo un sondaggio mondiale sulla popolarità dei personaggi e Minato ha avuto la meglio su molti altri ninja, convincendo allo stesso tempo l’editore nel pubblicare una storia su di lui. D’altronde fin dal manga originale, il padre di Naruto ha sempre acceso nel pubblico un certo interesse, quindi era anche ora che tale storia uscisse fuori.

Dalla conclusione di Naruto dopo 15 anni di serializzazione ne è passata di acqua sotto i ponti e tra light novel, manga spin-off, sequel, anime e via discorrendo, il franchise si è sempre ampliato, facendo spazio a un mondo a quanto pare davvero infinito.

Naruto: il one-shot su Minato è previsto per il 18 luglio

Mikie Ikemoto e Ukyō Kodachi hanno lanciato il manga del sequel di Boruto su Weekly Shonen Jump nel maggio 2016. Il manga è passato alla rivista V Jump di Shueisha nel luglio 2019. Masashi Kishimoto ha preso il posto di Kodachi come scrittore a partire dal 52° capitolo del manga nel novembre 2020.

Al momento Boruto sta seguendo la timeline ufficiale del manga originale “Naruto”, voi cosa ne pensate di questo sequel?

Fonte Anime News Network