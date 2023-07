Sakamoto Days: un misterioso profilo Twitter anticipa l’annuncio dell’anime?

Sakamoto Days è una serie shonen un scritta e disegnato da Yuto Suzuki, che ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2020 ed è attualmente in corso. Ha riscosso subito un importante successo, attestato da una nomina come Best Print Manga al Next Manga Award del 2021, classificandosi nono su 50 candidati. Ha anche vinto l’U-Next Prize. Quindi si tratta di una serie con un fandom in costante crescita, che spera in un adattamento animato delle vicende del signor Sakamoto.

E con il presente articolo vogliamo proprio riportare che la serie è in costante crescita. Tanto che sembra che Sakamoto Days abbia scaldato tutti i fan per un potenziale anime.

La vicenda si è sviluppata in queste ore, quando alcune voci si sono diffuse sui social, e tutte queste erano indirizzate al manga di Yuto Suzuki. Sembra che sia emerso un misterioso profilo Twitter bloccato, dedicato a un eventuale anime di Sakamoto Days. La tempistica di questo profilo è piuttosto interessante.

Infatti Sakamoto Days sarà presente nella prossima cover di Shonen Jump. E il sommario della rivista ha confermato questa settimana che Suzuki sta inchiostrando illustrazioni speciali per il suo manga. Le grandi serie vanno spesso incontro a questo tipo di celebrazioni, ma è anche vero che queste illustrazioni extra lasciano presagire un annuncio importante. Pertanto, tutti i fan sono ora consapevoli che potrebbe accadere qualsiasi cosa sulla serie grazie a Twitter.

Naturalmente la pagina bloccata ha poche informazioni allegate in questo momento, Inoltre non si sa se ci sia una fonte ufficiale dietro questa pagina, quindi è tutto molto discutibile. Tuttavia, la tempistica della comparsa di questa pagina, collegata alle nuove illustrazioni in arrivo di Sakamoto Days tiene allertati tutti i fan.

Sicuramente un adattamento anime su Sakamoto Days sarebbe ben accolto dai fan. La serie ha toccato il milione di copie in circolazione e un anime non farebbe altro che spingere ulteriormente il manga.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale, Taro Sakamoto. Questo personaggio un tempo era un temuto e ammirato sicario professionista, ma un giorno cambia vita dopo aver conosciuto l’amore. Infatti finisce per sposarsi e si ritira dalla vita criminale giurando a sua moglie che non avrebbe mai più ucciso.

