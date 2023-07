Capwolf torna in scena in una miniserie insieme agli Howling Commandos

Nata originariamente come una estemporanea trasformazione di Steve Rogers in licantropo, Capwolf è diventata una sorta di variante di Capitan America molto amata nel fandom.

Già utilizzata come variante di Cap in Terra-666 da Rick Remender in Secret Avengers anni fa, e dopo che il anche il suo successore Sam Wilson ha dovuto fare i conti con la licantropia, ora Steve Rogers torna nei panni di Capwolf in quella che sembrerebbe essere Terra-616 grazie alla miniserie Capwolf & the Howling Commandos.

A quanto pare il processo a cui fu sottoposto da Nightshade in Captain America 405-408 non fu l’unica causa che portò Steve Rogers a trasformarsi in Capwolf: nel corso della seconda Guerra Mondiale, in una missione nella Prussia Orientale insieme agli Howling Commandos, Capitan America si trasformò in un licantropo mentre combatteva i nazisti. Dopo il Sergente Rock contro gli zombie nazisti alla DC, ora tocca al Capitan America Mannaro rivisitare la seconda Guerra Mondiale in chiave horror.

Annunciata in anteprima da AIPT Comics, Capwolf & the Howling Commandos sarà una miniserie di quattro numeri in uscita l’11 ottobre, scritta da Stephanie Phillips per i disegni di Carlos Magno. Intervistata da AIPT, Stephanie Phillips ha dichiarato

“Questo è il tipo di storia che morivo dalla voglia di raccontare alla Marvel, fondendo il mio amore per la narrativa storica con l’incredibile storia dei personaggi dell’Universo Marvel. Capwolf and the Howling Commandos può essere una storia di guerra, ma ha anche di orrore, romanticismo e di alcuni nuovi personaggi che introduciamo lungo il percorso. E aspettate di vedere gli incredibili disegni di Carlos Magno su questa serie…”.

Si tratta dell’ultimo progetto a tema annunciato in un Halloween particolarmente ricco per la Marvel, che va dai nuovi speciali di Licantropus e Hallows’ Eve alla nuova antologia Crypt of Shadows fino al ritorno dei Marvel Zombies.

La sinossi del primo numero recita: