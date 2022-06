Bruce Campbell scriverà il Sergente Rock contro gli zombie nazisti

Se c’è una persona che si è fatta una certa esperienza nel combattere i non-morti è sicuramente Bruce Campbell, che firmerà in veste di sceneggiatore una nuova miniserie per la DC che vedrà il Sergente Rock fronteggiare una pericolosa armata di zombie nazisti!

La DC lancerà infatti una nuova serie limitata horror in sei numeri questo autunno, con protagonista un’icona classica: DC Horror Presents – Sgt. Rock vs. The Army of the Dead. In questi sei numeri, il sergente. Rock viene inviato con la sua Easy Company per combattere gli zombi nazisti a Berlino nel 1944.

A firmare questa avventura del Sergente Rock sarà niente meno che Bruce Campbell, l’interprete di Ash Williams, protagonista del franchise di Evil Dead del regista Sam Raimi, è lo sceneggiatore della serie, insieme all’artista Eduardo Risso, che portano entrambi la propria leggendaria esperienza sul tavolo.

Sebbene il Sergente Rock è tradizionalmente una star dei fumetti di guerra, DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead spingerà lui e la Easy Company nella peggiore battaglia della loro vita, dopo che Hitler e i suoi scienziati malvagi hanno resuscitato i soldati caduti in un ultimo disperato tentativo di combattere le forze alleate circostanti a Berlino.

Creato dallo scrittore Robert Kanigher e dall’artista Joe Kubert, il Sgt. Rock è apparso per la prima volta nell’antologia DC del 1959 Our Army At War # 83. Lui e la sua Easy Company hanno combattuto nel teatro europeo durante la seconda guerra mondiale e il personaggio è diventato così popolare che la serie Our Army At War è stata ribattezzata con il suo nome nel 1977 ed è proseguita fino al 1988.

DC Horror Presents – Sgt. Rock vs. The Army of the Dead verrà pubblicato il 27 settembre con una copertina principale di Gary Frank e varianti di Francesco Francavilla, Frank Quitely, Charlie Adlard, Chris Mooneyham e Pia Guerra.