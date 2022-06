La DC riforma la Batman Incorporated

Si riforma Batman Incorporated, in seguito agli ultimi eventi visti sulle pagine di Batman e Shadow War.

Come anticipato tempo fa da Bleeding Cool e riportato ufficialmente attraverso un comunicato su CBR, la DC riforma la squadra dei Batman internazionali nella nuova Batman Incorporated, serie scritta da Ed Brisson e disegnata da John Timms.

Creata da Grant Morrison, Cameron Stewart e Frazer Irving, Batman Incorporated è apparsa per la prima volta in Batman and Robin #16 del 2010. Il gruppo si è formato dopo che Bruce Wayne/Batman è tornato dagli eventi dell’evento crossover Final Crisis del 2008 e ha deciso di creare uno squadrone globale di lotta al crimine formato da supereroi provenienti da vari paesi. Il gruppo è stato finanziato pubblicamente dallo stesso Bruce Wayne e inizialmente includeva membri come Knight, Squire, Jiro Osamu e altri.

Dopo lo speciale Batman Incorporated: Leviathan Strikes! del 2011, Batman Incorporated è tornata per l’era New 52 in una nuova serie Batman, Incorporated del 2012 di Morrison e dell’artista Chris Burnham. La serie è proseguita per 13 numeri prima che il capitolo finale Batman Incorporated Special fosse pubblicato nel 2013.

ATTENZIONE: SPOILER SUGLI EVENTI PIÙ RECENTI DI BATMAN

In Batman #118 (di Joshua Williamson, Jorge Molina, Mikel Janín, Tomeu Morey e Clayton Cowles), la DC ha rivelato che Lex Luthor ha acquistato Batman Inc. dopo che Wayne ha perso gran parte della sua fortuna. Operando secondo l’agenda molto più violenta di Luthor, il nuovo team di Batman Inc. includeva membri come El Gaucho, Man-of-Bats, Bat-Man of China e altri.

Batman Incorporated si è fatto strada nel crossover Shadow War in Robin #13 di Joshua Williamson, Roger Cruz, Norm Rapmund, Luis Guerrero e Troy Peteri. Avendo bisogno di qualcuno che proteggesse Deathstroke da Talia al Ghul e dai suoi assassini mentre Batman e Damian cercavano il vero assassino di Ra, Bruce ha chiamato alcuni rinforzi extra, “un po’ fuori dagli schemi”. Il gruppo continua a svolgere un ruolo di primo piano all’interno di Shadow War, poiché Batman Incorporated combatte al fianco del Cavaliere Oscuro contro Deathstroke, Angelbreaker e Talia in Deathstroke Inc. #9 e Robin #14.

L’evento Shadow War si è concluso il 31 maggio con Shadow War: Omega #1. La sinossi del numero recita: “LA CONCLUSIONE EPICA DI SHADOW WAR! Eroi e criminali sono caduti in battaglia. E ora la vera mente dietro la Guerra dell’Ombra è stata rivelata. Ma loro sono tutt’altro che finiti! Batman e Robin sono tutto ciò che resta per porre fine ai loro veri piani. Il duo padre e figlio può collaborare per salvare la situazione? Gli eventi in questo numero portano direttamente al prossimo grande evento estivo della DC!”

La nuova serie Batman Incorporated verrà lanciato a ottobre dalla DC, introdotta dal Batman 2022 Annual appena uscito, dove si vede come Bruce riforma ufficialmente il team.