Oshi no Ko: la critica del mangaka sui leaker per gli spoiler del manga

Una delle serie che ha riscosso un enorme successo imponendosi tra quelle di punta è Oshi no Ko.

Oggigiorno, sembra che le serie manga siano destinate a fughe di notizie costanti. Ci sono alcune serie di cui si sa già tutto online molto prima della data di pubblicazione. I manga presenti su Shueisha sono presi di mira dai leaker da anni e i titoli popolari sono sempre quelli bersagliati.

E poiché Oshi no Ko sta attirando costantemente nuovi lettori, il mangaka della serie si è espresso contro i leaker.

L’aggiornamento arriva da Mengo Yokoyari, appunto il mangaka di Oshi no Ko. Ha quindi condiviso un nuovo messaggio sui social media, in seguito alle fughe di notizie, del capitolo 124, emerse online. E in questa occasione Yokoyari ha detto di sapere che i leak sono inevitabili, ma vorrebbe che gli spoiler fossero tenuti nascosti al pubblico fino all’uscita del capitolo.

Nel messaggio spiega che Per Oshi no Ko, le immagini trapelate sono il peggior tipo di problema. E questo ha provocato un forte senso di fastidio nel mangaka per anni. “So in quale giorno della settimana devo fare attenzione alle fughe di notizie se la serie è pubblicata su Shonen Jump. Ma quale giorno è pericoloso per Young Jump?” si chiede il magaka.

Il suo desiderio quindi è che il divertimento di leggere per la prima volta un capitolo di un manga non fosse sottratto. Yokoyari quindi manifesta la richiesta di fermare questi leak.

Ovviamente, i fan sapranno perché i leaker si sono concentrati così tanto sul capitolo 124 di Oshi no Ko. Non solo la popolarità del manga è in aumento grazie all’anime, ma la serie è nel mezzo di alcuni capitoli molto impegnativi. A inizio luglio, tutti i fan sono rimasti sbalorditi nel vedere Aqua e Ruby confrontarsi sul loro passato. Da lì, un pezzo della vita passata di Ruby con Aqua è emerso nel modo più inaspettato.

E molti si sono chiesti se i gemelli avrebbero avuto una relazione incestuosa in quanto tale. La risposta doveva essere pubblicata nel capitolo 124. Ma, ovviamente, i leaker non si sono fatti attendere.

E possibile, però, seguir il consiglio di Yokoyari e leggere il manga aspettando la data di uscita.

Fonte – Comicbook