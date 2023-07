Ninja Kamui: il regista di Jujutsu Kaisen parla del nuovo progetto anime

Sunghoo Park, il famoso regista dell’anime di Jujutsu Kaisen, ha recentemente iniziato a lavorare a Ninja Kamui. Si tratta di un nuovo progetto anime di cui recentemente abbiamo riportato anche il primo trailer, in collaborazione con Adult Swim. Quest’ultimo sta a sua volta lavorando a una serie di nuove produzioni di anime originali negli ultimi anni, mostrati in occasione del Comic-Con 2023. Uno dei progetti interessanti mostrati durante l’evento è stato un nuovo e sanguinario anime che sarà sviluppato dallo studio di animazione e produzione di Sunghoo Park.

Si chiama E&H Productions, ed ha annunciato che il suo nuovo anime, Ninja Kamui, per Adult Swim sarà il primo lavoro in assoluto dello studio. Con il presente articolo vogliamo riportare le prime dichiarazioni di Park, sull’imminente anime.

“Questa serie anime è un’opera originale in cui il personaggio principale, Higan, si vendica dell’organizzazione ninja che ha ucciso la sua famiglia“, esordisce con chiarezza Park sulla storia dell’anime. In termini di produzione per la nuova serie, Park ha dichiarato di aver lavorato su un anime con un tipo di azione e di trama diversi dai classici film esistenti basati sui ninja. E riguardo l’azione, hanno cercato di combinare stili di azione dal vivo e animazione in un solo prodotto. Altri punti fondamentali secondo Park, sono la musica e la recitazione.

Il regista di jujutsu Kaisen conclude dicendo che Ninja Kamui è la prima serie animata prodotta da E&H Productions. E molti degli animatori ci hanno messo il cuore e l’anima. Il debutto di Ninja Kamui è attualmente previsto per il 2024, e Adult Swim anticipa cosa aspettarsi da Ninja Kamui con una breve sinossi.

Questi anime segue le vicende di Joe Higan, un Nukenin. Quindi è un ex ninja, fuggito dal suo clan, per nascondersi dal suo passato violento nell’America rurale con la sua famiglia. Una notte, subisce un’imboscata da una squadra di assassini della sua ex organizzazione che esige una profumata punizione su di Joe e la sua famiglia per aver tradito il loro antico codice. Ala luce di questi tragici sviluppi, Joe tornerà se stesso, per vendicare la sua famiglia e i suoi amici. Kamui contrappone le sue antiche abilità ad armi ad alta tecnologia con brutale finezza. Deve affrontare assassini addestrati, combattere cyborg e ninja rivali per abbattere il clan che lo ha creato.

Fonte – Comicbook