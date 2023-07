Ninja Kamui: il regista di Jujutsu Kaisen al lavoro su un nuovo anime

Adult Swim ha recentemente pubblicato il brutale e sanguinoso primo trailer di Ninja Kamui. Si tratta di un nuovo progetto anime diretto dal famoso regista di Jujutsu Kaisen, Sunghoo Park. Questo dimostra che Adult Swim continua a impregnarsi seriamente con l’obiettivo di espandere le sue produzioni anime originali negli ultimi anni. E i fan hanno già visto i risultati di questi sforzi con titoli come Fena: Pirate Princess e altri.

Annunciato di essere in lavorazione lo scorso anno, il regista di Jujutsu Kaisen, Sunghoo Park, aveva in serbo una nuova intrigante storia incentrata sui ninja.

E oggi eccoci qui a confermare che Ninja Kamui è in lavorazione dalla scorsa primavera, con un primo poster che anticipa la storia di un ninja che era sfuggito alla sua vita violenta ed era fuggito nelle zone più rurali. E con questo articolo riportiamo il primo trailer che permette ai fan di dare una prima occhiata a questo nuovo progetto anime presentato durante l’Adult Swim Festival On the Green al San Diego Comic-Con 2023.

Ninja Kamui è ad un buon punto per debuttare con Adult Swim nel 2024, ma non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale. Sunghoo Park è il regista del nuovo anime per il suo nuovo studio di animazione, ossia E&H e Sola Entertainment. Takeshi Okazaki lavorerà al design dei personaggi. Questo sarà il primo progetto anjme prodotto dallo studio di produzione E&H di Park. Adult Swim anticipa cosa aspettarsi dall’imminente anime di Ninja Kamui con una breve sinossi.

Ninja Kamui segue le vicende di Joe Higan, un Nukenin fuggito dal suo clan per nascondersi dal suo passato violento nell’America rurale con la sua famiglia. Una notte, una squadra di assassini della sua vecchia organizzazione, gli tende un’imboscata. Il motivo è una sanguinosa punizione destinata a Joe e alla sua famiglia per aver tradito il loro antico codice. Risorgendo dalla sua apparente “morte”, Joe risveglierà il suo vero io per vendicare la sua famiglia e i suoi amici.

Kamui è un ninja del 21° secolo, che contrappone le sue antiche abilità alle armi ad alta tecnologia, con brutale finezza. Deve affrontare assassini addestrati, combattere cyborg e ninja rivali per distruggere il clan che lo ha creato.

