Tra le uscite J-POP Manga del 26 luglio 2023 si segnala il primo volume di Skip & Loafer di Misaki Takamatsu, la serie vincitrice del Kodansha Manga Award da cui è stato tratto l’anime slice of life di grande successo su Crunchyroll!

Mitsumi Iwakura ha sempre avuto un sogno: lasciare la sua piccola città e iscriversi a un’università di primo livello. Riuscirà un’ingenua ragazza di campagna a sopravvivere a Tokyo?

Proseguono Medalist 2, I Diari della Speziale 11, Final fantasy Lost Stranger 9, La Nave di Teseo 5, Il mistero di Ron Kamonohashi 6, SAO Novel – Moon Cradle 1 e il volume singolo Twilight of Focus – Afterimage Slow Motion.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 26 luglio 2023.

Le uscite J-POP Manga del 26 luglio 2023

Skip & Loafer 1

di Misaki Takamatsu

6,50€

Mitsumi Iwakura lascia la sperduta cittadina in cui ha sempre vissuto per trasferirsi a Tokyo. Il primo anno di liceo sta per cominciare e lei ha già programmato il suo futuro alla perfezione… peccato che non tutto andrà per il verso giusto! Per fortuna, Mitsumi ha il dono di contagiare chiunque le stia intorno con il suo entusiasmo, anche se non se ne rende conto…

Medalist 2

di Ikada Tsuruma

6,90€

È iniziata la coppa Meiko! Per Inori e il coach Tsukasa questa è la prima gara sulla strada che porta alle Olimpiadi di pattinaggio di figura. La sfida è tra Miketa, la rivale capace di una sequenza con doppio salto, e Inori, in grado di eseguirne solo uno singolo. Armata della sua abilità nel èattinaggio affinata passo dopo passo e del talento nelle trottole scoperto da Tsukasa, Inori scende in pista con gli occhi fissi sulla vittoria.

I diari della Speziale 11

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao e Nekokurage

6,50€

Maomao ha compreso come funziona l’interno dell’antico tempio dell’harem e ne svela il segreto all’imperatore e a Renshi. Tuttavia, altri compiti richiedono la sua attenzione: questa volta è l’imperatrice madre ad affidarle un nuovo incarico, indagare sulla maledizione che ha portato il precedente imperatore alla morte. Grazie alla sua arguzia, Maomao è sempre più vicina a svelare il mistero sul passato di Renshi e sulle sue origini…

Final fantasy Lost Stranger 9

di Hazuki Minase e Itsuki Kameya

6,90€

Sempre alla ricerca di Reiz, l’incantesimo di resurrezione, Shogo e compagni raggiungono Gold Saucer, uno snodo commerciale traboccante di macchine e desideri. Mentre sta raccogliendo informazioni per portare a tarmine un incarico, il gruppo viene attaccato nell’arena di Don Leone, colui che controlla la malavita della città. Ma nelle armi del nemico potrebbe esserci un indizio proprio su Reiz…

La Nave di Teseo 5

di Toshiya Higashimoto

7,50€

Shin è tornato nel presente senza però essere riuscito a impedire la strage della Scuola Elementare Otousu. La sua intromissione nel passato sembra tuttavia aver alterato il corso della storia. Ora, infatti, Yuki non è più sua moglie ma una giornalista che sta indagando proprio sul caso di Otousu…

Il mistero di Ron Kamonohashi 6

di Akira Amano

6,50€

Ron e Toto arrivano all’auberge sull’altopiano per risolvere il mistero dell’invito che riporta una data di diciassette anni prima. Nella stessa struttura sono stati invitati altri sei ospiti. Si suppone che questi non si conoscano tra loro, ma quando iniziano a venire uccisi uno dopo l’altro, Ron deduce che sono tutti collegati da un caso avvenuto diciassette anni prima…

Sword Art Online Novel – Moon Cradle 1

di Reki Kawahara e abec

14,00€

Dopo trecento anni di conflitto, l’Underworld finalmente viene riunificato. Il “Ragazzo perduto di Vector”, apparso da chissà dove, ha sconfitto il dio dell’oscurità e riportato la pace in quel mondo. Tuttavia, nella Central Cathedral, la torre bianca che costituisce il nucleo del mondo umano… Ronie Arabel, promossa ad apprendista Cavaliere d’Integrità, rimane sconvolta dalle parole dello Spadaccino Delegato Kirito, al vertice del potere decisionale del mondo umano: «Prima o poi comincerà una nuova guerra».

Twilight of Focus – Afterimage Slow Motion

di Jyanome

6,90€

Jin Kikuchihara, terzo anno, è il presidente del club di cinema. Regista, attore, sceneggiatore, è estremamente popolare dentro e fuori dal club… ma pochi sanno che genere di persona si nasconde sotto il suo bell’aspetto. Giichi Ichikawa, regista del secondo anno, è convitno di essere una di queste. Nutre verso di lui una bruciante rivalità e lo assilla di continuo. La verità è che i due condividono un passato comune… e ora si ritrovano compagni di stanza?

RISTAMPE

Hell’s Paradise – Jigokuraku 1-10

Initial D 1-3

HoriMiya 3-9

Toradora 10

Zelda Twilight Princess 1

USCITE DIGITALI