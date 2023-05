Kodansha Manga Awards: tutti i vincitori della nuova edizione

Nella giornata di mercoledì Kodansha ha annunciato tutti i vincitori della 47a edizione dei Manga Awards. La celebrazione vuole onorare tutte le storie degne di nota, elogiando sia i prodotti in questione sia alimentare spassionati e velati consigli al pubblico di appassionati.

In calce tutti i vincitori tramite la fonte ANN:

Miglior manga shonen

Shangri-La Frontier

Ryōsuke Fuji, Katarina

Magazine: Weekly Shōnen Magazine (Kodansha)

Il protagonista Rakuro non odia nessun videogame, e tutti sono degni di essere giocati. Anzi, lui adora scovare proprio i titoli che nessuno al mondo vorrebbe completare. Adesso però vuole mettersi alla prova con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Sarà all’altezza della sfida o dovrà rinunciare come il più scarso dei niubbi?

Miglior manga shōjo

Mamoru Aoi, Kodansha

My Girlfriend’s Child

Mamoru Aoi

Magazine: Bessatsu Friend (Kodansha)

Sachi e il suo ragazzo Takara sono una giovane coppia di innamorati del liceo. Vanno a scuola insieme, escono insieme e si dedicano anche al lato più intimo degli appuntamenti.

Tuttavia, dopo una recente serata di sesso, Sachi ha la sensazione che qualcosa non vada bene e compra un test di gravidanza. Più tardi, nel bagno di un ristorante a conduzione familiare lontano da casa sua, vede le due linee rosse che cambieranno la sua vita per sempre. Uno sguardo tenero e onesto sulla realtà delle gravidanze adolescenziali, My Girlfriend’s Child farà sicuramente discutere.

Tra gli altri nominati per il miglior manga shōjo figurano In the Clear Moonlit Dusk, Tamon’s B-Side e A Sign of Affection.

Miglior Manga

Misaki Takamatsu, Kodansha

Skip and Loafer

Misaki Takamatsu

Magazine: Afternoon (Kodansha)

L’eccellente studentessa Iwakura Mitsumi ha sempre sognato di lasciare la sua piccola città, frequentare una prestigiosa università e apportare un cambiamento positivo nel mondo. Ma è così concentrata sul raggiungimento dei suoi obiettivi che non è preparata alla vita di città, molto diversa (e travolgente), che l’attende in un liceo di Tokyo. Per fortuna, fa subito amicizia con Shima Sousuke, un affascinante compagno di classe che è tanto rilassato quanto lei è troppo preparata.

Tra gli altri nominati per il miglior manga generale figurano Onna no Sono no Hoshi, The Darwin Incident, Manshū Ahen Squad, Medalist e Liaison: Kodomo no Kokoro Shinryōsho.

Fonte Anime News Network