Shangri-La Frontier: annunciato l’adattamento animato della serie di light novel

Il sito web ufficiale dell’anime televisivo di Shangri-La Frontier ha rivelato il primo adattamento animato attraverso un primo video promozionale. Questo è anche accompagnato da una visual. L’anime di Shangri-La Frontier debutterà con la premiere di ottobre e sarà sviluppato dallo studio di animazione C2C. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata al primo trailer d’annuncio. Crunchyroll trasmetterà in streaming l’anime quando andrà in onda.

La regia dell’anime sarà affidata a Toshiyuki Kubooka insieme all’assistente Hiroki Ikeshita. Kazuyuki Fudeyasu, che ha lavorato già per Black Clover e Record of Ragnarok, sta supervisionando e scrivendo le sceneggiature della serie. Ayumi Kurashima, che ha dato il suo contributo per Devilman crybaby svolgerà il ruolo di character designer e direttore capo dell’animazione.

Attualmente abbiamo modo di riportare i nomi degli attori che doppieranno i personaggi nell’elenco che segue:

Yuma Uchida darà la sua voce al protagonista Sunraku/Rakurō Hizutome ;

; Azumi Waki ​​sarà Saiga 0/Rei Saiga ;

; Yoko Hikasa nel ruolo di Arthur Pencilgon/Towa Amane ;

; Makoto Koichi nei panni di Oicazzo/Kei Uomi ;

; Rina Hidaka doppierà di Emul ;

; Akio Ohtsuka sarà di Viceash

Shangri-La Frontier è una serie di light novel scritta ed illustrata da Katarina e serializzata online da maggio 2017 sul sito web di pubblicazione di romanzi Shōsetsuka ni narō (“Diventiamo romanzieri”). In seguito un adattamento manga, illustrato da Ryosuke Fuji, è stato serializzato su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha nel 2020. Shangri-La Frontier ha debuttato in tutte le fumetterie italiane con il primo volume il 31 marzo 2022 distribuito da Panini Comics.

Le vicende ruotano attorno allo studente del secondo anno delle superiori Rakurou Hizutome. Questo mostra interesse solo a trovare nuovi orribili e completarli. Le sue abilità da videogiocatore non sono seconde a nessuno, e dalla sua prospettiva, nessun gioco è mai troppo brutto per essere giocato. Per questo, quando sente parlare del nuovo gioco in realtà virtuale, chiamato Shangri-La Frontier, lo studente fa quello che sa fare meglio. Decide di saltare il prologo e passare subito all’azione. Nonostante sia un videogiocatore esperto sarà interessante scoprire se Rakurou riuscirà a scoprire tutti i segreti che si nascondono in Shangri-La Frontier.

