La parte finale di Attack on Titan ha puntato i riflettori su Eren e il suo intento di distruggere l’umanità grazie alla Marcia dei Colossali, potere di “governo” ottenuto successivamente all’acquisizione dei poteri del Titano Fondatore.

Questa prima parte del finale ha evidenziato maggiormente il ruolo del protagonista della storia, il vero e proprio villain di quest’ultima.

Assurdo associare Eren a questo ruolo, successivamente alla “falsa pista” d’Isayama per quanto riguarda le minacce verso l’umanità di Reiner, Annie e Bertoldt, rispettivamente il Titano Corazzato, il Titano Femmina e il Titano Colossale, rivelatesi col passare del tempo personaggi altamente sfaccettati con obiettivi discutibili.

Ma il protagonista ha superato veramente tutto e tutti in queste ultime battute della nuova stagione, sancendo come villain principale proprio l’indifeso e ingenuo Eren Yeager, la minaccia più grande per l’umanità fin dagli inizi della storia.

L’ambizione del personaggio è talmente grande da non guardare in faccia a nessuno, e proprio per questo vediamo nella prima parte di questo finale pubblicato di recente, i Giganti che schiacciano chiunque, compresi i bambini e il popolo incapace di difendersi.

Attack on Titan: la prima parte del finale mostra la natura di Eren (SPOILER)

Per il villain l’obiettivo di un mondo migliore deve passare prima per la distruzione di quello presente, e per questo la causa ha delle motivazioni forti ma non giustificabili, dato che di mezzo ci sono milioni di innocenti.

La libertà per Yeager deve passare prima per il genocidio, ponendosi in una posizione non proprio comoda per chiunque. Tutto arriva d CB.

La sete di vendetta viene messa in risalto in queste sequenze finali, tra lacrime, sangue, sofferenza e distruzione per mano della minaccia antecedentemente combattuta da Eren, ovvero i Giganti. Mikasa, Armin e tutto le persone care all’ormai villain della storia, stanno facendo il possibile per contrastarlo, anche se al momento il tutto sembra vano.

Inaspettatamente il protagonista diventa l’antagonista della storia, ponendosi come uno dei personaggi più complessi di sempre all’interno del panorama degli anime e dei manga, con una serie ormai già di culto. Voi cosa ne pensate di questa prima parte del gran finale?

Fonte Comic Book