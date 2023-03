Creed III: ecco la bellissima citazione al manga “Akira”

Creed III al momento è uno dei film più di successo nelle sale e il protagonista e regista Micheal B. Jordan si è rivelato un grandissimo appassionato di anime e manga. Durante le interviste volte a pubblicizzare questo terzo capitolo l’interprete di Adonis ha discusso delle sue ispirazioni tratte dalle produzioni nipponiche.

Come discusso nei nostri precedenti articoli l’attore e regista ha citato all’interno del film anime come Naruto, Dragon Ball, Hajime no Ippo, Ashita no Joe e tanti altri. Questi titoli erano abbastanza palesi, ma allo stesso tempo è presente anche una citazione molto sottile al capolavoro di Otomo, Akira, l’anime per eccellenza.

Così come possiamo leggere su Comic Book le informazioni al riguardo sono affidabili, dato che queste ultime arrivano dal Tweet di Raphael Phillips, un concept artist e designer che ha lavorato a Creed III. La citazione riguarda l’abbigliamento del pugile protagonista di questo terzo capitolo.

Philips si è voluto ispirare alla giacca iconica del protagonista di Akira, così come potete vedere dal post in calce. Shotaro Kaneda di Akira predilige il colore rosso acceso, e negli anni è sicuramente diventato anch’esso un icona di stile. Quindi il completo da Boxe di Adonis si ispira apertamente a quella disegnata ufficialmente da Otomo.

Il designer conferma di aver lavorato a stretto contatto con la costumista Lizz Wolf per creare tutto alla perfezione, e nei minimi dettagli: “Quindi, @thebigbadwolf44 mi ha letteralmente conquistato una domenica pomeriggio del 2021, il tutto è stato tipo: ‘Raph! Michael ama così tanto gli anime, e se gli proponessimo dei design ispirati ad Akira?’ Abbiamo preso spunto dalle linee di design del taglio classico di Kaneda e lui l’ha adorato”.

So, @thebigbadwolf44 hits me one Sunday afternoon in 2021 and was like: ‘Raph! Michael loves anime so much, what if we pitch him some Akira inspired shorts?’ We took inspo from the design lines of Kaneda’s classic fit, and he loved it 💊 #CreedIII pic.twitter.com/Hl7HlBHxsT

— It’s Still Raph 💰 (@Jehutysan) March 3, 2023