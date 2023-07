One Piece: quali Frutti del Diavolo potevano avere i Mugiwara?

One Piece è un mondo immenso e anche per questo è sempre e comunque colmo di mistero e domande irrisolte. Per questo ogni mese (o dipende dalla gestione delle uscite nipponiche ndr) il sensei Oda risponde alle domande del pubblico all’interno dei tankobon del noto battle shonen, nella sezione “SBS”.

Questa volta si è discusso dei Mugiwara e del loro Frutti del Diavolo, dando spazio ai papabili poteri che questi ultimi avrebbero potuto ottenere. Oda discute spesso di piccoli dettagli del mondo di One Piece e sta sempre attento a non rivelare molto al riguardo, specie se andiamo a considerare il margine di errore molto alto.

Nella ciurma solamente Monkey D. Luffy, Tony Tony Chopper, Nico Robin e Brook possiedono capacità sovrumane grazie all’ingerimento dei Frutti del Diavolo, mentre il resto ne è esente: Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Franky infatti puntano come ben sapete su altre abilità. Oda ha colto l’occasione per parlare dei Frutti del Diavolo che questi ultimi potevano ottenere, o meglio, quali potevano essere adatti a loro.

Come potete vedere la foto potrebbe essere uno spoiler e quindi non lo scriveremo qui quali Frutto Oda vedrebbe bene per il resto della ciurma. Fatto sta che la risposta è davvero molto interessante e molto probabilmente potremmo vedere della fan art a tema dopo la diffusione di tale immagine.

Anche se non andiamo nello specifico ovviamente i Frutti del Diavolo messi in evidenza da Oda sono sicuramente molto adatti ai personaggi, anche se alla fine, come spesso accade, il pubblico nei commenti del post Reddit ha avuto comunque da ridire a tal proposito. Se siete sicuri aprite l’immagine ed esplorate l’opinione del sensei al riguardo.

Gli ultimi capitoli del manga li potete trovare su MANGA Plus, mentre l’anime è possibile recuperarlo su Crunchyroll. Cosa ne pensate di questo commento di Oda?

