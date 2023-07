Il primo teaser trailer di Gen V, lo spin-off di The Boys

Lo spin-off di The Boys è in arrivo il 29 settembre

Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser trailer di Gen V, la serie spin-off di The Boys che farà il suo esordio sulla piattaforma streaming il prossimo 29 settembre.

Ambientata nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi adulti (gestito dalla Vought International), Gen V esplora le vite di Supes ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali. La storia ruota attorno all’addestramento della prima generazione di supereroi che scoprono di non essere nati con i loro poteri, ma di essere stati iniettati con il composto V.

Schedules are out… new poster today, new teaser Monday, new semester September 29th. pic.twitter.com/oFYB4mQTWT — GEN V (@genv) July 20, 2023

Gli attori protagonisti della serie sono Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (scritturato dopo che aveva fatto il provino per Homelander per la serie originale), Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter.

Clancy Brown interpreterà Richard “Brink” Brinkerhoff, di cui sappiamo qualcoa attraverso un sito web, godolkinuniversity.com. Si tratta di una piattaforma finto-promozionale per l’ambientazione principale di Gen V, l’università fittizia di supereroi Godolkin teatro di questo primo teaser trailer, che elenca tre libri di Brinkerhoff come parte del suo programma di studi, con Brown (nei panni di Brinkerhoff) che appare sulla copertina di uno di questi libri, “L’eroe che c’è in tutti noi”. Per il momento non si sa molto altro su Brinkerhoff, che sembra essere una creazione originale che non compare nei fumetti di The Boys. Detto questo, Brinkerhoff ha presumibilmente qualche legame con la facoltà dell’Università Godolkin, dato che i suoi libri sono utilizzati come materiale di riferimento dall’istituzione.

Per quanto riguarda alcuni volti noti, Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke) riprenderanno i loro ruoli dalla serie principale.

Da questo teaser trailer possiamo vedere come Gen V (precedentemente noto come Varsity) manterrà lo stesso tono grottesco ed estremo di The Boys, non risparmiando scene cruente e ricche di humor nero.