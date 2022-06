The Boys ufficialmente rinnovata per la quarta stagione

Sull’onda del grande successo della terza stagione, che ha esordito la scorsa settimana su Prime Video, Amazon ha ufficialmente rinnovato The Boys per la quarta stagione.

Come riportato da Variety, la scelta di ufficializzare la quarta stagione di The Boys arriva dopo che la premiere della terza stagione ha visto un aumento del 17% degli spettatori rispetto alla premiere della seconda stagione, in confronto. “Nei primi tre giorni della sua terza stagione, il pubblico mondiale di The Boys è cresciuto del 17% dalla stagione 2 e del 234% dalla stagione 1”, ha affermato Amazon in una nota.

“Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo sulla terza stagione di The Boys, sapevamo che lo spettacolo stava continuando a diventare ancora più audace, un’impresa impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy”, ha affermato Vernon Sanders, capo della televisione globale Amazon Studios in una dichiarazione in merito al rinnovo. “The Boys continua a spingere i confini nella narrazione, divertendosi incessantemente e infilando l’ago nella satira sociale che sembra fin troppo reale. Questo mondo stilizzato della serie ha un’incredibile portata globale e il pubblico per il weekend di apertura ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che ha dato vita a un franchise per Prime Video e non vediamo l’ora di portare più di The Boys ai nostri clienti”.

La conferma di Amazon del rinnovo della quarta stagione di The Boys arriva dopo che Karl Urban, che recita nella serie come Billy Butcher, aveva apparentemente confermato a marzo che sarebbe tornato per un’altra stagione.

“Parlando per il cast e la troupe, siamo così grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver abbracciato lo spettacolo e averci permesso di fare di più”, ha dichiarato lo showrunner Eric Kripke in una dichiarazione in merito al rinnovo. “Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei Boys contro Patriota e i Sette, oltre a commentare il mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia che un’esplosione dei genitali ha portato fortuna.”

I nuovi episodi della terza stagione di The Boys, serie basata sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, sono diffusi ogni venerdì su Prime Video.