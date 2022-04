The Boys: Karl Urban parla dei superpoteri di Butcher

La star di The Boys, Karl Urban, ha rivelato che Billy Butcher dovrà lottare con le tentazioni che comportano i suoi nuovi superpoteri nella terza stagione della serie, in uscita su Prime Video il 3 giugno.

Urban ha discusso del conflitto interno dello sboccato vigilante in un’intervista con Entertainment Weekly.

“Questo è il dilemma: Butcher diventa un supereroe o un supercattivo? Per sconfiggere il mostro, diventi il ​​mostro? E penso sia una delle cose belle di questa stagione, il fatto che ogni personaggio deve affrontare quella scelta. Fino a che punto sono disposti ad andare? Quale linea sono disposti a oltrepassare per ottenere ciò che vogliono ottenere?”

The Boys ha anticipato i nuovi superpoteri di Butcher in un poster che promuoveva la terza stagione dello show. L’artwork promozionale presentava un primo piano di Billy con occhi luminosi simili a quelli di Patriota (Homelander), la versione di Superman presente in The Boys, quando usa la sua vista calorifica. La didascalia di accompagnamento diceva: “Presto, sarà il momento di pareggiare il campo di gioco”, suggerendo che l’inaspettato potenziamento di Butcher farà aumentare le probabilità di vittoria nella sua guerra contro i cosiddetti “Supes“.

I fan hanno potuto vedere i poteri di Billy in azione subito dopo, quando è uscito il trailer della terza stagione di The Boys. Oltre a confermare che Butcher ora ha davvero una vista calorifica, il trailer ha anche chiarito che possiede anche una super forza. Ciò rappresenta un netto allontanamento dalla serie originale a fumetti The Boys di Garth Ennis e Darick Robertson, in cui le abilità potenziate di Butcher erano molto più modeste.

Sui profili social, intanto, si scherza sugli appunti presi da Black Noir nel trailer: