The Boys: Karen Fukuhara vittima di un’aggressione a sfondo razziale

L'interprete di Katana e Kimiko è stata aggredita da un uomo per via delle sue origini asiatiche

La star di The Boys and Suicide Squad, Karen Fukuhara, sta cercando di aumentare la consapevolezza sui crimini d’odio anti-asiatici, rivelando che lei stessa è stata recentemente vittima di un’aggressione in pubblico.

“Oggi sono stato colpito alla testa da un uomo (fisicamente sto bene) [e] questa merda deve finire. Noi donne, gli asiatici, gli anziani abbiamo bisogno del tuo aiuto”, ha scritto Fukuhara in un post su Instagram del 16 marzo.

“Raramente condivido la mia vita privata, ma oggi è successo qualcosa che pensavo fosse importante. Stavo camminando verso un bar per prendere un caffè e un uomo mi ha colpito alla nuca. È venuto fuori dal nulla. Non abbiamo avuto alcun contatto visivo prima, non stavo facendo nulla di anomalo. Mi ha colto di sorpresa e il mio cappello è volato via. Quando ho guardato indietro, era a pochi metri da me (deve aver continuato a camminare dopo avermi colpito). Ho pensato di affrontarlo ma poi ha iniziato a venire verso di me e non l’ho fatto, pensando che non valesse la pena rischiare. Dopo alcuni secondi trascorsi a fissarsi, e lui che mi urlava contro, alla fine se ne è andato”.

Secondo Fukuhara, questa è la prima volta che viene “ferita fisicamente”. Tuttavia, dice di essere stata sottoposta in passato a “insulti razzisti e azioni offensive“.

“Scrivo questo, perché ho avuto conversazioni con miei amici multirazziali che non avevano idea che questi crimini d’odio accadessero quotidianamente a persone normali, persone con cui condividono il pranzo. Ho sentito che fosse importante aumentare la consapevolezza. Alla fine so di essere stato fortunata. Sarebbe potuto tornare per colpirmi di nuovo. Avrebbe potuto portare un’arma. Lo shock di questa esperienza mi ha fatto pensare di prendere lezioni di autodifesa. Ma perché è qualcosa a cui dobbiamo pensare noi come “vittime”? Quale soddisfazione traggono questi colpevoli dal picchiare le donne, gli asiatici, gli ANZIANI? Devono essere ritenuti responsabili. Cosa possiamo fare come comunità per prevenire questi crimini orribili?”

Fukuhara ha taggato il suo post con “#StopAsianHate“, un hashtag usato per condannare l’aumento del razzismo contro asiatici e asiatici americani che ha travolto la nazione dall’inizio della pandemia di coronavirus nel 2020. Secondo il Center for the Study of Hate and Extremism, i crimini ispirati dall’odio contro gli asiatici sono aumentati del 150% nel 2020 e di un ulteriore 339% nel 2021.

In risposta al post di Karen Fukuhara, alcuni dei suoi co-protagonisti di The Boys hanno espresso il loro sostegno per lei dopo l’aggressione. “**** questa persona! Spero che tu stia bene, è terribile”, ha scritto Chace Crawford, che interpreta Abisso. “Karen ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza. Mi dispiace che ti sia successo. Ti voglio bene. Sono qui se hai bisogno di qualcosa”, ha aggiunto Jack Quaid, che interpreta Hughie Campbell. Laz Alonso, che interpreta Mother’s Milk, ha semplicemente scritto: “Questo mi fa incazzare. Vorrei essere lì…”

Dal 2019, Fukuhara ha interpretato Kimiko Miyashiro/The Female in The Boys di Prime Video, una serie di adattamenti dell’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, di cui è in arrivo la terza stagione. Ha anche interpretato il personaggio della DC Tatsu Yamashiro/Katana nell’adattamento cinematografico del 2016 di Suicide Squad. Apparirà nel film in uscita Bullet Train.