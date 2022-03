The Boys: Karl Urban conferma la stagione 4

La grottesca serie supereroistica di Amazon Prime Video The Boys ha appena diffuso il teaser trailer della terza stagione sabato al SXSW, ma da quanto riporta Variety non bisognerà attendere a lungo per la stagione 4.

Karl Urban, che interpreta Billy Butcher nella serie, ha lasciato intendere che la produzione partirà nel quarto trimestre del 2022.

“Girerò ‘The Boys’ fino alla fine dell’anno“, ha detto, seduto per un’intervista al SXSW Studio di Variety al J.W. Hotel Marriott.

The Boys non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale per la stagione 4. Lo spettacolo è prodotto da Sony Pictures Television e alla Point Grey di Seth Rogen e Evan Goldberg, oltre ad Amazon che ne è anche il distributore. Urban si è lasciato scappare l’indicazione temporale quando ha discusso delle notizie di un nuovo film di “Star Trek”, che è stato un altro annuncio a sorpresa avvenuto durante la recente giornata degli investitori della Paramount.

“Non ho visto un copione, non so niente. Ma mi piacerebbe lavorare di nuovo con quei ragazzi, ci siamo divertiti tanto, il miglior gruppo. Vedremo“, ha detto riferendosi al team “Trek”, che presumibilmente includerà nuovamente Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana e Simon Pegg.

Insieme a Urban in studio c’era lo showrunner di “The Boys” Eric Kripke e gli attori Laz Alonso, Karen Fukuhara, Jessie T. Usher, Chace Crawford e il nuovo arrivato Jensen Ackles. Ackles, l’ex di “Supernatural” ha fatto scalpore nel nuovo trailer nei panni dell’eroe in arrivo Soldier Boy (Soldatino), una sorta di “Capitan America” ​​che si credeva fosse imprigionato dopo aver combattuto nella seconda guerra mondiale.

Descritto come “fuori dagli schemi” dai fan e dalla stampa, il trailer ricco di contenuti conteneva numerose anticipazioni sulle trame imminenti, tra cui Butcher, il personaggio di Urban, che riceve misteriosi superpoteri, uno sguardo all’Hughie di Jack Quaid nel suo nuovo ruolo nel Federal Bureau of Superhuman Affairs e, sorprendentemente, un allegro momento musicale. Kripke ha prevedibilmente tenuto la bocca serrata sulle circostanze, così come la star della sequenza Fukuhara, che interpreta Kimiko.

“Tutto quello che dirò è che è un classico numero di Hollywood“, ha detto Kripke.

La terza stagione di The Boys debutterà il 3 giugno su Amazon Prime Video.