The Boys 3: anticipazioni per gli episodi da una nuova immagine

The Boys 3, anticipazioni per gli episodi da una nuova immagine: manca sempre meno al ritorno della serie e l’entusiasmo è alle stelle.

Siamo ormai agli sgoccioli: solamente qualche settimana e una delle serie più seguite degli ultimi anni tornerà finalmente in streaming con i nuovi episodi. The Boys è sicuramente uno dei migliori prodotti originali Amazon Prime Video; episodio dopo episodio, è diventato il volto del servizio streaming con tanta azione e irriverenza.

In vista dell’arrivo dei nuovi episodi della terza stagione, la produzione continua ad aumentare l’entusiasmo di tutti gli spettatori pubblicando una nuova immagine, che potrebbe anticipare quanto vedremo tra poco sul piccolo schermo; cosa combineranno i nostri protagonisti?

The Boys 3, anticipazioni per gli episodi da una nuova immagine: la squadra sta per tornare

Se la prima stagione della serie ha lanciato il fumetto scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson, la seconda l’ha definitivamente fatta affermare come una delle migliori serie in circolazioni; cambiando totalmente punto di vista, si è inserita nel mondo dei cinecomics con azione, irriverenza, una trama appassionante e tanta freschezza.

Inutile dire dunque quanto i fan siano in trepidante attesa dei nuovi episodi, previsti in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 3 giugno; avvicinandosi alle settimane decisive per il lancio della terza stagione, l’account ufficiale Twitter della serie (via CB) ha ora pubblicato una nuova immagine raffigurante (quasi) tutti i membri della squadra protagonista.

Come vediamo infatti, sono presenti Marvin Milk / Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Kapon), Miyashiro (Karen Fukuhara) e ovviamente Billy Butcher (Karl Urban) che giganteggia in primo piano.

I personaggi indossano una particolare tuta, che potrebbe far intuire ai fan come nonostante il loro nuovo ruolo i ‘the boys‘ continueranno a modo loro la loro battaglia contro i Supes, pronti a portare ancor più follia di quanta vista fino ad ora.

D’altronde, più volte i protagonisti della serie hanno anticipato un ulteriore step in avanti per la serie, tanto che verrà riprodotto sul piccolo schermo un episodio direttamente da un momento epico dei fumetti, Herorgasm, portando davanti agli occhi degli spettatori addirittura un’orgia tra supereroi.

Non mancheranno quindi i colpi di scena già a partire dalla premiere, che ha detta del creatore Eric Kripke, realizzerà la cosa più folle fino al momento vista nella serie; le aspettative sono quindi alte, considerando come di cose ‘folli’ (in senso assolutamente positivo) questa serie ne abbia già fatte vedere in abbondanza.

The Boys 3, il cast

Nel cast, oltre ai già menzionati, vedremo anche il ritorno di Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles; quest’ultimo farà il suo esordio nei panni di Soldier Boy/Soldatino, una parodia di Capitan America.

Visto il suo patriottismo e la sua spiccata personalità, non mancheranno i momenti di tensione con Homelander/Patriota; ne vedremo davvero delle belle e, la buonissima notizia, è che manca ormai davvero pochissimo all’arrivo della nuova stagione.