Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 12 maggio: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 12 maggio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Le uscite Panini Marvel del 12 maggio 2022

Thor 22

Thor 275

Autori: Donny Cates, Nic Klein

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2020) #22

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Al cospetto del Dio dei Martelli, Thor è inerme!

Per fronteggiarlo, tutto l’Universo Marvel deve unirsi…

…ma anche così la sopravvivenza non sarà scontata!

Un arco narrativo fondamentale per il futuro di Thor.

Venom 4

Venom 62

Autori: Bryan Hitch, Ram V

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Venom (2021) #4

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

La Fondazione per la vita è di nuovo a caccia di simbionti…

…e per catturare Venom sta per mandare in campo Punta di lancia!

In realtà, tutti vogliono i simbionti, compresi l’Alchemax e Meridius!

Ma che ne è di Eddie Brock? Possibile che sia davvero morto?

Miles Morales 20

Spider-Man

Autori: Zagaria Luigi, Michele Bandini, Gustavo Duarte, Saladin Ahmed

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #33/34

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713364

5,00 €

Un numero disegnato dagli artisti italiani di Spider- Man: Città in guerra e Samuel Stern!

Miles Morales e il suo clone decidono di mettersi sulle tracce del Valutatore!

La minaccia cosmica di Quantum!

Inoltre, una storia breve di Shift firmata dal disegnatore di Moon Girl & Devil Dinosaur!

Iron Man 18

Iron Man 107

Autori: Lan Medina, Christopher Cantwell

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (2020) #18

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Il mondo ha avuto un assaggio del potere del Dio di Ferro!

Dopo lo scontro con gli Space Friends, Silver Surfer e il Dottor Destino, Iron Man è stato messo di fronte alle conseguenze dell’utilizzo del potere cosmico.

Patsy Walker è l’ultimo ostacolo tra il ritorno a una visione lucida e umana e lo slancio verso scenari di proporzioni divine.

La grande saga dei libri di Korvac si avvia verso la conclusione!

Marvel integrale 41

Gli incredibili x-men

Autori: Arthur Adams, Chris Claremont

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: New Mutants Special Edition (1985) #1 (II),Uncanny X-Men Annual (1970) #9

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

4,90 €

Guerre ad Asgard!

Gli X-Men e i Nuovi Mutanti in missione tra gli Aesir!

Una delle più amate X-saghe di sempre, con i magnifici disegni di Arthur Adams!

Dani Moonstar e Tempesta vivono due trasformazioni che segneranno gli X-Men per sempre!

E intanto, Loki trama nell’ombra…

Hulk 4

Autori: Ryan Ottley, Donny Cates

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Hulk (2021) #4

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713340

3,00 €

Mentre il mistero del nuovo status quo di Hulk si infittisce, Bruce Banner ha condotto l’Astronave Hulk su una Terra alternativa.

In questo mondo da incubo, Thunderbolt Ross è il presidente!

E sì, ha un esercito di mostri gamma al suo comando…

Ma aspettate di vedere il mostro Spider-Man!

Fantastici Quattro 42

Fantastici Quattro 427

Autori: Dan Slott, Rachael Stott

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (2018) #40/41

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

La fase iniziale della Guerra dei Carnefici ha gettato la Terra nel caos! E questo non riguarda solo noi… l’intero universo è in fiamme!

Del resto, il nemico ha avuto eoni per preparare l’attacco…

Reed Richards ha solo due ore per allestire una difesa.

Con la partecipazione di Silver Surfer, Thor e il Dottor Destino!

Captain America/Iron Man 3

Capitan America 146

Autori: Derek Landy, Angel Unzueta

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Captain America/Iron Man (2021) #3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

La Sentinella della Libertà e l’Avenger dorato insieme!

Capitan America è scosso dopo che una reliquia del più oscuro periodo della sua vita è riaffiorata tra le mani di un avversario, e Iron Man sta lottando per farlo ragionare.

Quando la caccia a Veronica Eden li porta a un elivelivolo rubato allo S.H.I.E.L.D., avranno bisogno di tutta la loro lucidità per sopravvivere a un’imboscata.

Terzo capitolo di una saga ricca di azione, battaglie e dialoghi brillanti!

Avengers 43

Avengers 147

Autori: Juan Frigeri, Aaron Kuder, Jason Aaron

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #53, Avengers Forever (2021) #3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Continua la nuova serie Avengers per sempre!

Ecco a voi il Dottor Destino più potente del Multiverso!

E a vedersela con lui restano solo Pantera Nera, la Valchiria e…Namor?!

Nelle terre desolate, Ghost Rider scopre cosa ne è stato degli Avengers di quella realtà.

Amazing Spider-Man 85

Spider-Man 794

Autori: Cody Ziglar, Paco Medina

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #84/85

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Il mio nome è Octavius, Otto Octavius: una saga completa di Beyond!

Dopo quanto ha fatto a Peter Parker, Doc Ock torna in scena per sistemare la corporation!

E chi chiamerà la Beyond? Le Figlie del drago? Probabile!

Ma preparatevi anche a uno scontro violentissimo con il nuovo Spider-Man: Ben Reilly!

Devil’s Reign 1

Marvel Miniserie 257

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: Devil’s Reign (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Wilson Fisk, l’ex re del crimine della costa est degli Stati Uniti, è ora sindaco di New York, e intende esercitare tutto il suo potere per attaccare i super eroi!

L’uomo che un tempo distrusse Daredevil ha messo gli occhi sui più grandi nemici del crimine in circolazione.

I Fantastici Quattro, Iron Man, Capitan America, Spider-Man e tanti altri non dormiranno più sonni tranquilli!

Un evento straordinario, generato dalla maestria di Chip Zdarsky e Marco Checchetto!

Spider-Man 1

Il Mondo di Spider-Man

Autori: Sarah Graley, Stef Purenins, Phil Murphy, Arianna Florean, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 20.5X28.5

Contiene: Marvel Action: Spider-Man (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712138

11,90 €

La scuola può essere dura, e se sei Spider-Man l’impresa di mantenere il segreto è ancora più dura!

E quando la scuola è la Oscorp School of Technology, le cose sono ancora più complicate… perché la situazione sembra torbida!

Riuscirà Spider-Man a combattere i vari cattivi senza rivelare la propria identità?

Un’accattivante nuova interpretazione di Spider-Man per i lettori più giovani!

L’Incredibile Hulk di Peter David 8

Fantasmi del Futuro

Autori: Dave Gibbons, William Messner-Loebs, Angel Medina, Peter David, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26

Contiene: Savage Hulk (1996) #1, Incredible Hulk (1968) #436/440, Cutting Edge (1995) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711445

27,00 €

Un nuovo capitolo del memorabile ciclo del Gigante di Giada scritto da Peter David!

Il Maggiore Matt Talbot – nipote del più celebre Glenn – ha deciso di catturare Hulk, e con l’aiuto di Ringmaster potrebbe anche farcela!

Intanto, un gruppo di terroristi sta portando il mondo sull’orlo di una guerra nucleare.

Ma cosa ha a che fare il Capo con tutto questo? E perché l’alter ego di Bruce Banner se ne attribuisce la paternità? Anche Thor vorrebbe saperlo!

Inoltre, una lunga avventura inedita in Italia con un Golia Verde vicino più che mai alla follia.

World War Hulk

Marvel Must Have 50

Autori: John Romita Jr., Greg Pak, Peter David

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 264

Formato: 17X26

Contiene: World War Hulk Prologue: World Breaker (2007) #1, World War Hulk (2007) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712190

20,00 €

Hulk sembrava aver finalmente trovato la pace sul remoto pianeta Sakaar, ma gli è stata portata via nel modo più terribile.

Ora il Golia Verde intende vendicarsi su chi ai suoi occhi ha causato tutto questo: coloro che un tempo riteneva amici.

Più si arrabbia, più Hulk diventa forte… e non è mai stato così arrabbiato!

Per gli eroi della Terra è quindi giunto il momento di scoprire quanto sia alto il prezzo del tradimento. Sempre che, ovviamente, sopravvivano alla furia di quello che una volta era uno di loro.

Amazing Spider-Man 9

Marvel Collection

Autori: Nick Spencer, Kim Jacinto, Mark Bagley, Guillermo Sanna, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man: Sins Rising Prelude (2020) #1, Amazing Spider-Man (2018) #44/47

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712077

17,00 €

Inizia una lunga scia di sangue che porta all’istituto Ravencroft!

Da mesi, forse anni, trama nell’ombra per la sua vendetta, ma ora Kindred è pronto a colpire!

L’obiettivo del super criminale non è Spider-Man, ma Peter Parker!

E per tormentare l’alter ego dell’Arrampicamuri ha resuscitato… il Mangiapeccati!

La Morte di Doctor Strange: Un Mondo Senza Strange

Marvel Collection

Autori: Mike Del Mundo, Si Spurrier, Skottie Young, Tini Howard, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26

Contiene: The Death of Doctor Strange: Avengers (2021) #1, Strange Academy Presents: The Death of Doctor Strange (2021) #1, The Death of Doctor Strange: Spider-Man (2021) #1, The Death of Doctor Strange: White Fox (2021) #1, The Death of Doctor Strange: Blade (2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713296

27,00 €

Il Dr. Strange è stato ucciso, e la Terra non ha più uno Stregone Supremo a proteggerla.

Avengers, Spider-Man, X-Men e altri eroi devono vedersela con minacce di natura tanto imprevedibili quanto pericolose.

Avengers, Spider-Man, X-Men e altri eroi devono vedersela con minacce di natura tanto imprevedibili quanto pericolose. Come hanno reagito i giovani studenti della Strange Academy alla notizia della morte del loro preside?

Sette storie autoconclusive collegate all’evento che ha cambiato il mondo della magia Marvel!

Moon Knight 1

La Missione della Mezzanotte

Marvel Collection

Autori: Alessandro Cappuccio, Jed Mackay

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Moon Knight (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711889

17,00 €

La sua missione è la giustizia!

Moon Knight ha aperto un rifugio per chi cerca riparo dalle minacce più strane ed è disposto a tutto pur di aiutare chi ha bisogno di lui.

Ma cosa accadrebbe se coloro che vuole salvare gli si rivoltassero contro? E chi è il nemico che sta tramando nell’ombra?

Il ritorno del più oscuro e problematico degli eroi Marvel, protagonista dell’omonimo serial Marvel Studios/Disney+ con Oscar Isaac!

Moon Knight

Autori: Doug Moench, Cullen Bunn, Ibrahim Moustafa, Bill Sienkiewicz, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 15X23

Contiene: Werewolf By Night (1972) #32/33, Amazing Spider-Man (1963) #220 (I), Moon Knight (1980) #13, Moon Knight Annual (2019) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712206

9,90 €

A un passo dalla morte, il mercenario Marc Spector viene salvato da Khonshu, il Dio della

Luna. Da quel momento diventa Moon Knight, l’eroe che protegge le persone che si muovono di notte!

Con le sue identità multiple, il Cavaliere Lunare è uno dei più misteriosi e affascinanti vigilanti dell’Universo Marvel.

Cinque racconti che lo vedranno alle prese con un licantropo, Spider-Man e Daredevil e in un’affascinante avventura attraverso il tempo!

Un volume dedicato al più misterioso eroe Marvel, perfetto per i nuovi lettori e per chi volesse conoscere meglio il personaggio in vista della serie Disney+!

Moon Knight: Sole di Mezzanotte

Marvel Deluxe

Autori: David Finch, Tomm Coker, Mico Suayan, Charlie Huston

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Moon Knight (2006) #1/13

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712015

35,00 €

Il ritorno di Marc Spector, l’uomo dai cento volti e dalle mille vite, e per la prima volta vengono rivelate le sue origini!

Khonshu, il dio egizio della Luna, l’ha riportato in vita perché combatta la malvagità nel mondo…

…e ora il Cavaliere Lunare è il nuovo padrone delle notti di New York!

Un thriller a tinte nerissime ideato dal romanziere Charlie Huston e dal maestro dell’oscurità, David Finch!

Le uscite Panini Comics del 12 maggio 2022

Star Wars – Cacciatori di Taglie 3

la Guerra dei Cacciatori di Taglie

Star Wars Collection

Autori: Ethan Sacks, Paolo Villanelli

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters (2020) #3, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Boushh (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713524

14,00 €

Darth Vader, Luke e Leia, i cacciatori di taglie Valance e Dengar, Aphra e Sana e gli Hutt vogliono tutti Han Solo. Nel mezzo, Boba Fett, che tenta di riprendersi quello che è suo! Ma chi è davvero Boushh, il mercenario impersonato da Leia per entrare nel palazzo di Jabba?x

Horizon Zero Dawn 2

liberazione

Autori: Anne Toole, Ann Maulina

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Horizon Zero Dawn: Liberation (2021) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713470

16,00 €

È il momento di tornare nell’affascinante mondo di Horizon Zero Dawn, il pluripremiato videogioco di Guerrilla Games! In questo volume, una storia inedita ambientata durante gli eventi del primo gioco, con Aloy ed Erend che danno la caccia a un pericoloso individuo che sta lasciando dietro di sé una striscia di cadaveri. È l’occasione anche per ricordare un importante evento del passato: la liberazione di Meridiana, la capitale dei Carja!

Geiger

Autori: Gary Frank, Geoff Johns

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 17X26

Contiene: Geiger (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713494

24,00 €

Chi è l’Uomo Splendente? Tariq Geiger è un sopravvissuto della Guerra Ignota del 2030, e un’esplosione nucleare l’ha trasformato in un uomo radioattivo dai poteri eccezionali. Ora Geiger pensa solo a sopravvivere e a proteggere la sua famiglia. Ma la lotta tra chi vuole ottenere il potere in un’America devastata lo costringe a combattere, per se stesso e per persone che ha appena conosciuto. Un epico e commovente racconto post-apocalittico dalle superstar Geoff Johns e Gary Frank!

Star Wars: L’Alta Repubblica – Avventure 2

Missione a Bilbousa

Autori: Harvey Tolibao, Daniel José Older, Nick Brokenshire

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: The High Republic Adventures (2021) #6/7, Star Wars: The High Republic Adventures Annual (2021) #1, Star Wars The: High Republic Adventures Free Comic Book Day (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712428

16,00 €

Un nuovo volume dell’amatissima serie per tutte le età ambientata nel periodo d’oro dell’Alta Repubblica! Lula e i suoi giovani compagni Padawan Farzala e Qort si prendono una pausa nella battaglia contro i Nihil per fare da supporto a una delicata missione diplomatica con gli Hutt! Cosa potrebbe andare storto? Spoiler: tutto quanto!

Star Wars Romanzi: Thrawn 1

Autori: Timothy Zahn

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Romanzo

Pagine: 456

Formato: 14.4X21.6

Contiene: Star Wars: Thrawn

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828712312

24,00 €

Il best seller di Timothy Zahn sul passato del Grand’Ammiraglio Thrawn e sulla sua ascesa all’interno dei ranghi militari imperiali torna in una nuova edizione! Infallibile stratega e genio letale, questo alieno dalla pelle blu e dagli occhi rossi si dimostrerà tanto indispensabile quanto ambizioso… e persino più fedele a Palpatine dello stesso Darth Vader. Ma una minaccia potrebbe mettere a repentaglio il potere dell’Impero sulla galassia e, soprattutto, i temerari progetti di Thrawn…

Sea of Stars 2

Il Popolo della Luna Infranta

Autori: Dennis Hallum, Jason Aaron, Stephen Green

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Sea of Stars (2019) #6/11

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712480

17,00 €

Il giovane Kadyn credeva che essersi perso nell’universo fosse una grande avventura, ma ora sta cominciando a rendersi conto dei pericoli che lo circondano. Intanto suo padre Gil, disperatamente alla ricerca del figlio, sembra ormai a un passo dalla follia. Riusciranno i due a ricongiungersi? La risposta, nel capitolo finale dell’emozionante saga di fantascienza creata da Jason Aaron (Avengers) e Dennis Hallum (Vader: Dark Visions). Tra La storia infinita e Star Wars, una storia per lettori di ogni età!

Asterix in America

Asterix Collection 25

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Asterix: La Grande Traversée

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I nostri generosi Asterix e Obelix si imbarcano su un piccolo peschereccio per rifornire di provviste il villaggio. Catturati in una terribile tempesta, attraccano in un luogo popolato da bellicosi mercenari piumati romani. In quale paese si saranno cacciati? Qualche indizio: tacchini, totem, esploratori vichinghi, una strana statua con una fiaccola… e se gli strani mercenari non fossero esattamente romani? Un episodio alla scoperta di un vero e proprio… Nuovo Mondo!

Re Spawn 1

Autori: Stephen Segovia, Todd McFarlane, Sean Lewis, Javi Fernandez, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26

Contiene: King Spawn (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713517

21,00 €

Arriva in Italia il primo ciclo della nuova serie dedicata alla progenie infernale di Todd McFarlane! La morte di dozzine di bambini costringe Spawn a una caccia per ricomporre un puzzle letale con al centro il misterioso Salmo 137! Testi di Sean Lewis (Future State: Superman of Metropolis) e disegni di Javi Fernandez (Batman). Inoltre, quattro storie brevi e il ritorno di un personaggio che non vedevamo da tempo: Haunt!

Le uscite Disney dal 12 al 18 maggio 2022

Topolino Fuoriserie PK – Cofanetto Vuoto

Topolino Fuoriserie 7

Autori: Vitale Mangiatordi, Lorenzo Pastrovicchio, Roberto Vian, Alessandro Sisti, Alberto Lavoradori, Roberto Gagnor

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Cofanetto Vuoto

Rilegatura: Cofanetto

Interni: Colori

10,00 €

Il cofanetto per raccogliere tutti i volumi della saga dei Galaxy-Gate! Contiene i primi 6 volumi di Topolino Fuoriserie: Un nuovo eroe, Danger Dome, Ur-Evron, I giorni di Evron, Obsidian, I giorni di Pikappa. In più una prestigiosa litografia da collezione!

Stitch e il Samurai 1

Disney Planet 33

Autori: Hiroto Wada

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 168

Formato: 14.5X21

Contiene: Stitch – Stitch and the Samurai 1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828767145

7,00 €

UNA MINISERIE DALLO HUMOUR IRRESISTIBILE. In fuga dalla Federazione Galattica, l’astronave di Stitch subisce un’avaria e finisce… nell’epoca sengoku?! Se poi un signore della guerra di eccezionale crudeltà vuole uno strano tanuki blu come animale domestico… le risate sono assicurate!

Kingdom Hearts Silver 1

+ Cofanetto Raccoglitore

Autori: Shiro Amano

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Kingdom Hearts 1 + Cofanetto raccoglitore della serie

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828766445

13,00 €

UNA NUOVA RIEDIZIONE CON PREZIOSO LOGO ARGENTATO DEL MANGA TRATTO DAL CELEBRE VIDEOGAME!

Quando le tenebre inizieranno a impadronirsi del cuore degli esseri umani e nel cielo le stelle si spegneranno, un eroe apparirà all’orizzonte: Sora! Torna il manga tratto dal JRPG di culto che unisce personaggi e ambientazioni Disney al mondo della mitica Square Enix.

I Grandi Classici Disney 77

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 15 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,00 €

I Grandi Classici di questo mese celebrano un festeggiato speciale: in onore dei 90 anni di Pippo, la sezione Superstar propone alcune “chicche” del fumetto USA come Pippo: una storia di successo di Vic Lockman e Tony Strobl e Topolino, Paperino e il mal di denti, su testi di Ted Osborne, con le matite di Floyd Gottfredson e le chine di Al Taliaferro, a cui si aggiungono omaggi “made in Italy” come Pippo e la fortuna a pezzi di Carlo Chendi e Pier Lorenzo De Vita e Topolino e Pippo magnetico di Guido Martina e Luciano Capitanio. Apre il numero Zio Paperone e la raffineria galleggiante di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano, seguiti da altri autori di “calibro” fra cui David Gerstein, Cèsar Ferioli Pelaez e Jerry Siegel.

Il Club dei Supereroi 6

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 15 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,00 €

Tra le storie della sesta uscita de Il Club dei supereroi segnaliamo la presenza di Pippo e il male minore (di Del Connel e Paul Murry) che in America funse da prototipo per la nascita di Superpippo, che torna anche con la lunga Superpippo e l’invasione d’evasione (Ambrosio-Perina); continua la serie del Club dei Supereroi brasiliani con I Super Eroi e le maxi formiche. Non mancheranno, come di+ consueto, avventure con Paperinika, Paper Bat e Bat Carioca. Tra le inedite segnaliamo il terzo episodio di The Duck Knight Returns (di Aaron Sparrow, Ian Brill e James Silvani) e le ultime due storie lunghe di PK olandesi

Zio Paperone 47

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 15 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,70 €

In Zio Paperone e la vera pietra filosofale, Rodolfo Cimino evidenzia la logica del contrappasso che colpisce lo zione, tra sorprese, riflessioni e momenti esilaranti. Nel terzo episodio de L’enigma della lettera dal passato – Il piccone, si raccolgono ancora indizi su dove sia finito Zio Paperone, che vengono approfonditi in Paperino e l’ultimo minatore, fumetto strettamente legato alla serie. Storia superstar di questo numero è Zio Paperone e l’acqua quietante, mentre quella inedita è Zio Paperone e la contesa aviatoria.

Topolino 3469

In omaggio i magneti di Topolino (Set Paperino)

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 18 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

A maggio arrivano i magneti di Topolino. Divertiti a personalizzare ed arricchire le tue foto o le superfici con 8imperdibili soggetti di Paperopoli e Topolinia. In questo uscita il set di Paperino!

Topolino 3469

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 18 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,20 €