Le uscite Panini DC Italia del 12 maggio 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 12 maggio 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 12 maggio 2022, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 12 maggio 2022

Batman Special: Fear State

Autori: Brandon Thomas, Ed Brisson, AA. VV., James Tynion IV, Christian Ward

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Batman Secret Files: Peacekeeper-01 (2021) #1, Batman Secret Files: The Gardener (2022) #1, Batman Secret Files: Miracle Molly (2021) #1, Batman (2016) #112 (II)/114 (II)

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828739111

13,00 € Special Price

12,35 €

Siamo in pieno Fear State e salgono alla ribalta alcuni dei personaggi centrali!

Come stanno vivendo la situazione Gardener, Miracle Molly e Peacekeeper-01?

E cosa sta succedendo nella testa del disturbato Clownhunter?

Un volume che approfondisce alcuni aspetti importanti dell’evento batmaniano!

Joker 7

Autori: Guillem March, James Tynion IV, Sweeney Boo, Sam Johns

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Joker (2021) #7

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 € Special Price

2,85 €

James Tynion IV continua a raccontarci l’arrembante duello fra Jim Gordon e Joker!

L’ex commissario si trova a Parigi ed è stato accusato di omicidio… riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Oracle ha inviato un suo emissario a Santa Prisca per indagare sulla nuova Bane, ma non sa che qualcuno si nasconde nella Torre dell’Orologio!

Nel frattempo, Harper Row è pronta a tutto pur di difendere un’innocente dalla crudeltà di Punchline!

The Nice House on the Lake – La Bella Casetta sul Lago 1

Autori: Alvaro Bueno Martinez, James Tynion IV

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene:

The Nice House on The Lake (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738572

22,00 €

Tutti gli invitati conoscono Walter e sanno che è un tipo strano…

Ma è stato un anno durissimo, e un invito a passare del tempo in una casa nel bosco affacciata sul lago è l’occasione per svagarsi.

Le cose stanno per farsi molto, molto spaventose… e lasciare la casa sarà un’impresa!

La nuova graphic novel horror dello sceneggiatore che ha rilanciato Batman!

Hitman 4

L’Ora della Chiusura

DC Deluxe

Autori: Garth Ennis, Nelson DeCastro, Doug Mahnke, John McCrea

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 392

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Hitman (1996) #51/60, Hitman/Lobo (2000) #1, Justice League/ Hitman (2007) #1/2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828739036

38,00 €

Tommy Monaghan, assassino a pagamento, ha avuto un periodo pesante… e la situazione sta per farsi ancora più drammatica!

Sembra arrivato il momento della resa dei conti finale per gli avventori del Noonan’s, ma chi resterà in piedi quando sarà finita?

Un irriverente tour de force di violenza e umorismo da parte di Garth Ennis (Preacher) e John McCrea (Spider- Man: Get Kraven)!

Il volume finale delle avventure di Hitman, con due storie speciali con protagonisti la Justice League e Lobo!

Infinite Frontier 3

DC Crossover 17

Autori: Tom Derenick, AA. VV., Paul Pelletier, Jesus Merino, Joshua Williamson

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26

Contiene: Infinite Frontier (2021) #5/6

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

La miniserie di Joshua Williamson (Batman/Superman) incentrata sui misteri del Multiverso Infinito si conclude qui!

Lo Psico-Pirata e Bones, il direttore del D.E.O., si preparano a farci alcune sconvolgenti rivelazioni sugli eventi che hanno coinvolto la Giustizia Incarnata e tanti altri eroi!

Ma qual è il vero piano di Darkseid? Come si lega a Roy Harper?

E quale incredibile sorte attende Barry Allen, l’Uomo più Veloce del Mondo?

Batman 47

Autori: Jorge Jiménez, James Tynion IV

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Batman (2016) #114/115

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Un nuovo emozionante capitolo della saga Fear State!

Continua la corsa contro il tempo di Batman per fermare lo Spaventapasseri!

Ma il problema principale resta la follia omicida di Peacekeeper-01!

E chi è il pericoloso Peackeeper-X?

Collapser: Buchi Neri

DC Young Animal Collection

Autori: Mikey Way, Ilias Kyriazis, Shaun Simon

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Collapser (2019) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738770

19,00 €

C’è un nuovo eroe in città: Collapser!

Liam James ha un lavoro impegnativo ma tranquillo in una casa di riposo. Ha una ragazza, ama la musica e sogna una carriera da DJ.

Un giorno riceve un pacco con dentro… un buco nero! Un evento che gli spalancherà le porte di un conflitto di dimensioni cosmiche.

Scritto da Mikey Way, bassista dei My Chemical Romance e fratello di Gerard, deus ex machina di DC Young Animal!

Batman: Contagio 1

Eventi DC

Autori: Dennis O’Neil, Mike Wieringo, Kelley Jones, Chuck Dixon, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Shadow of the Bat (1992) #48/49, Detective Comics (1938) #695/696, Robin (1993) #27, Catwoman (1993) #31/32, Azrael (1995) #15, Batman (1940) #529, Batman Chronicles (1995) #4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738749

28,00 €

Un virus letale è stato rilasciato sugli ignari abitanti di Gotham City causando dolori atroci e morte entro 48 ore!

Il Cavaliere Oscuro dovrà combattere un nemico invisibile per contenere il caos e trovare una cura!

Un crossover imponente che coinvolgerà Robin, Nightwing, Azrael, Huntress, Catwoman, Poison Ivy e molti altri!

Scritto e disegnato da alcuni dei più grandi talenti dietro il successo di Batman negli anni Novanta!

Supergirl di Peter David 1

Chi è Kara Danvers?

DC Evergreen

Autori: Gary Frank, Chuck Dixon, Peter David, Terry Dodson, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 17X26

Contiene: Showcase ‘96 (1996) #8, Supergirl (1996) #1/9, Supergirl Annual (1996) #1, Supergirl Plus (1997) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738787

31,00 €

L’inizio di una delle gestioni di Supergirl più amate di tutti i tempi!

Alla ricerca della propria umanità, la Ragazza d’Acciaio si fonde con una ragazza morente.

Kara Danvers diventa Supergirl e Supergirl diventa Kara Danvers… ma Kara ha un terribile segreto!

Peter David e Gary Frank ci guidano in un’affascinante lotta (fisica e metafisica) tra il bene e il male, tra angeli e demoni!

Pennyworth 1

Professione Bugiardo

DC Special

Autori: Scott Bryan Wilson, Juan Gedeon

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Pennyworth (2021) #1/7

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828739159

16,00 €

Il fumetto della serie TV Pennyworth!

Le avventure di Alfred Pennyworth prima di diventare il maggiordomo di Bruce Wayne!

Un agente del MI-16 è in missione nella Russia della Guerra Fredda…

Alfred indaga su una fabbrica di armi nucleari, ma la realtà è ben peggiore!

Justice League: L’Ultima Corsa

DC Collection

Autori: Chip Zdarsky, Miguel Mendonça

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26

Contiene: Justice League: Last Ride (2021) #1/7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828739067

21,00 €

Alla vigilia del più grande processo per omicidio dell’universo, una Justice League divisa deve riunirsi per l’ultima volta.

Riusciranno Superman e Batman a seppellire il passato prima che i più grandi criminali del cosmo seppelliscano loro?

I più grandi eroi dell’universo sapranno spingersi oltre i loro limiti per salvare la galassia?

Una scioccante avventura scritta da Chip Zdarsky e disegnata da Miguel Mendonça per i colori di Enrica Angiolini!

Aquaman: Speciale Ottantesimo Anniversario

DC Anniversary

Autori: Geoff Johns, Jeff Parker, Evan “Doc” Shaner, Paul Pelletier, AA.VV.

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Aquaman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738961

18,00 €

La celebrazione degli ottant’anni del re di Atlantide!

Un volume di grande formato con storie completamente inedite.

Con il ritorno degli autori che hanno fatto la storia di Aquaman, come Geoff Johns e Paul Pelletier!

Inoltre, i prologhi delle nuove serie di Aqualad e Black Manta!

Batman: La Notte del Cavaliere Oscuro 2

DC Black Label

Autori: Jock

Data di uscita: 12 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.6X27.6

Contiene: Batman: One Dark Knight (2022) #2

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738763

6,90 €