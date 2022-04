Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 5 maggio: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 5 maggio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 5 maggio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini Marvel del 5 maggio 2022

Conan Omnibus – L’Era Marvel 7

Autori: Jim Owsley, Ernie Chan, Val Semeiks, John Buscema, AA.VV.

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 680

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #172/194, Conan the Barbarian Annual (1973) #10/11

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828711438

69,00 €

Una gigantesca saga completa e due racconti brevi datati 1985/1987!

Jim Owsley – oggi Christopher Priest – inizia a sceneggiare la serie del Barbaro!

Un nuovo cast di comprimari e il ritorno del Divoratore di anime!

Disegni magnifici ancora una volta realizzati da “Big” John Buscema!

Amazing Spider-Man: Le Strisce Quotidiane 5

Autori: Floro Dery, Dan Barry, Stan Lee

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 328

Formato: 28X21.6

Contiene: Amazing Spider-Man: The Ultimate Newspaper Comics Collection vol. 5

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Bianco e Nero / Colori

ISBN: 9788828712213

45,00 €

Quinto e ultimo volume dedicato alle strip di Spider-Man uscite originariamente sui quotidiani!

È la volta degli anni 1985 e 1986, quando tra i disegnatori c’era Dan “Flash Gordon” Barry!

Nuove femmes fatale cadono nella ragnatela del Ragno… e viceversa!

E non crediate che Mary Jane resti a guardare mentre le portano via Peter!

Iron Man 1

L’Uomo di Ferro

Marvel Collection

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Iron Man (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712053

16,00 €

Un nuovo inizio per l’invincibile Iron Man!

Tony Stark deve riavviare la sua vita, e per farlo riparte da zero.

Ma è possibile tenere un basso profilo per il miliardario, playboy e filantropo?

L’Avenger dorato si prepara con una nuova armatura, poco prima del ritorno del letale Korvac!

X Lives/X Deaths of Wolverine 2

Autori: Dijjo Lima, Frank Martin, Federico Vicentini, Benjamin Percy

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: X Deaths of Wolverine (2022) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712275

5,00 €

Mentre Logan viaggia nel passato, nel presente uno strano tumore mette a repentaglio la vita e gli abitanti di Krakoa!

Direttamente dalle pagine di Inferno, una persona inizia la sua fuga disperata…

…e Mystica non è l’unica a darle la caccia!

Con l’apparizione di una dottoressa molto particolare, dai trascorsi asgardiani!

Le uscite Panini Comics del 5 maggio 2022

Star Wars 15

STAR WARS SOFTCOVERS 83

Autori: Ramon Rosanas, Raffaele Ienco, Charles Soule, Greg Pak

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2020) #16, Darth Vader (2020) #15

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Leia, Chewbacca e Lando sono in missione su Jekara per recuperare Han Solo, ma l’arrivo di Darth Vader potrebbe creare più di un problema a loro e all’accorrente Luke. Inoltre, il passato di Ochi di Bestoon, il braccio destro di Vader durante la guerra dei cacciatori di taglie. E per festeggiare lo Star Wars Day del 4 maggio, una copertina variant esclusiva!

Piccoli Grandi Campioni: il Manuale Illustrato del Tennis di Jannik Sinner

Autori: Diego Cajelli, Alessandra “Alyah” Patanè

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 15X21

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711940

9,90 €

Arriva Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner. Il giovane campione mondiale entrato nella Top 10 ATP è il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà attraverso una lunga e divertente intervista alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi, strabilianti anni di carriera. Con i testi di Diego Cajelli, acclamato autore di Zelig, e le illustrazioni realizzate magistralmente da Alessandra Patanè (CTRL-Z, Contrast), scoprirete tutto sul gioco del tennis e su questo straordinario atleta che, insieme a Racchetta e Pallina, diventerà anche un personaggio a fumetti, protagonista di divertentissime strisce. Game, set, match!

Star Wars Epic – Le Guerre dei Cloni 1

La Repubblica va alla Guerra

Autori: John Ostrander, Jan Duursema, Haden Blackman, Brian Ching, AA.VV.

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: Republic (1998) #49/54, #61, #63, #67, Star Wars: Jedi – Mace Windu (2003) #1, Star Wars: Jedi – Shaak Ti (2003) #1, Star Wars: Jedi – Aayla Secura (2003) #1, Star Wars: Jedi – Count Dooku (2003) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713234

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

37,00 €

Una nuova edizione in tre volumi delle storie sullo scontro fra i Jedi della Repubblica e i droidi dei Separatisti! Le Guerre dei Cloni, uno dei periodi più emozionanti e frenetici della saga di Star Wars (raccontato nella serie animata The Clone Wars), esplodono nella galassia! Da protettori della pace, i Cavalieri Jedi Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu e Quinlan Vos sono costretti a diventare generali d’armata!

Star Wars: La Guerra dei Cacciatori di Taglie 3

Autori: Daniel José Older, Kei Zama, Charles Soule, Luke Ross

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: War of the Bounty Hunters (2021) #3, War of the Bounty Hunters: 4- LOM & Zuckuss (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712466

6,00 €

Darth Vader afferma che la lastra di carbonite di Han Solo appartenga a lui. Jabba The Hutt ritiene che sia di sua proprietà. È Sith contro Hutt… con Boba Fett nel mezzo! Inoltre, la storia di come si sono conosciuti i cacciatori di taglie 4-LOM e Zuckuss.

Star Wars Romanzi: Thrawn 1

Autori: Timothy Zahn

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Romanzo

Pagine: 456

Formato: 14.4X21.6

Contiene: Star Wars: Thrawn

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828712312

24,00 €

Il best seller di Timothy Zahn sul passato del Grand’Ammiraglio Thrawn e sulla sua ascesa all’interno dei ranghi militari imperiali torna in una nuova edizione! Infallibile stratega e genio letale, questo alieno dalla pelle blu e dagli occhi rossi si dimostrerà tanto indispensabile quanto ambizioso… e persino più fedele a Palpatine dello stesso Darth Vader. Ma una minaccia potrebbe mettere a repentaglio il potere dell’Impero sulla galassia e, soprattutto, i temerari progetti di Thrawn…

Star Wars Classic 8

L’Oscuro

Autori: Ron Frenz, Mary Jo Duffy, Gene Day, David Michelinie

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (1977) #67/75

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712374

20,00 €

Gli eroi della resistenza devono vedersela con i cacciatori di taglie più letali della galassia per recuperare Ian Solo. Dengar Bossk, IG-88B e ovviamente lui, Boba Fett! Inoltre, la Principessa Leila e Luke scopriranno la bellezza e la pericolosità del mondo acquatico di Iskalon.

Downtown Abbey: Una Nuova Era – La Guida Ufficiale del Film

Autori: Emma Marriott

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 224

Formato: 22.9X27.9

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711230

29,00 €

L’acclamato mondo di Downton Abbey ritorna sul grande schermo e Una nuova era – La guida ufficiale del film è il vostro biglietto in prima fila per assistere all’attesissimo evento. Articoli ricchi di approfondimento sui personaggi originali, interviste al cast, dozzine di fotografie e scatti dietro le quinte: una vera e propria immersione nell’atmosfera dell’epoca, imperdibile per gli amanti della serie.

Le uscite Panini Disney dal 5 all’11 maggio 2022

100% Cuccioli

100% Disney 26

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,50 €

Arriva in edicola e nelle fumetterie il volume perfetto per chi ama gli amici a quattrozampe, con tante storie che, oltre ai classici Paperino, Zio Paperone &Co., hanno come protagonisti anche cuccioli di ogni genere. Imperdibile Paperino e lo snervante cane abbaiante, firmata da due autori maestri dell’umorismo Disney, Enrico Faccini e Stefano Intini: Paperino si troverà alle prese con un’instancabile cucciolo, incapace di calmarsi. Fino alla sorpresa finale…

Paperinik 65

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,20 €

Con questo numero si conclude la saga di PK – Pikappa che vi ha tenuto compagnia per tanti mesi con il trentaduesimo episodio scritto e disegnato a più mani, intitolato The End?, una sarabanda di combattimenti ed esplosioni in cui Paperopoli subisce attacchi da più fronti. Sempre a proposito di realtà alternative, Paperinik… un eroe dell’altro mondo, una storia firmata da Tito Faraci e Giorgio Cavazzano, il nostro viaggerà in una dimensione parallela dove incontrerà un altro sé stesso in una versione non ancora “super”. Reale, virtuale o… virale? Paperinik e la minaccia virale vi “contagerà” di buonumore!

Donald Duck – Le Tavole Domenicali di Al Taliaferro 1939-1942

Disney Classic 11

Autori: Al Taliaferro

Data di uscita: 5 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 172

Formato: 28X21.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891284044

35,00 €

e

Come ricorda Niels Houlberg Hansen nella sua esclusiva introduzione, dopo avere esordito nelle Silly Symphonies, grazie alla tenace insistenza dei suoi autori, Bob Karp e Al Taliaferro, Paperino ottiene una propria tavola domenicale! E già dal suo esordio, nel 1939, ottiene un grande successo, raccontando le divertenti vicende quotidiane del Papero, fra Nipoti, Paperina, mille bizzarri lavori e poi i disagi imposti dalla guerra. Questo sesto volume cronologico, che si affianca ai cinque già dedicati alle strisce giornaliere, presenta tutte le tavole domenicali sino al 1942. Ben 161 tavole arricchite da sfavillanti colori!

Paperino & Friends 1

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X23.9

Contiene: Young Donald Duck #1-2, Spy Power #1, Spookyzone #5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Diventare grandi, che avventura! Per i giovani Paperino, Pippo e Topolino ogni giorno sui banchi di scuola riserva mille sorprese… e imprevisti! Per non parlare di Qui, Quo e Qua, travolti da misteri di ogni genere nel tour scolastico che li sta portando tra college e istituti in tutto il mondo! E che dire di Minni e Paperina, che vestono i panni di spie in pericolose missioni segrete? Per i giovani lettori, arriva il primo volume che raccoglie le incredibili storie a fumetti di Young Donald, Spookyzone e Spy Power. Protagonisti gli eroi Disney più amati, alle prese con scuola, enigmi da risolvere, indagini mozzafiato… e tanto divertimento!

Topolino 3468

In omaggio Topolibro La Musica raccontata da Topolino

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 11 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

9,00 €

L’ultimo numero della collezione dei Topolibri è dedicato a un lungo viaggio a tempo di musica e fumetti attraverso alcuni generi intramontabili: le avventure di Topi & Paperi sono scandite dal ritmo del rock, della disco, del jazz, del rap e dell’intramontabile pop. Star d’eccezione: Mika e Laura Pausini… paperizzati! Tra le storie del volume, Paperino in: Donald juke box hero, I Bassotti e il rap del rapinatore, Topolino jazz quartet, Disco… Paper.