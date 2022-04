Le uscite Panini DC Italia del 28 aprile 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 28 aprile 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 28 aprile 2022, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 28 aprile 2022

Wonder Woman 26

Autori: Michael W. Conrad, Emanuela Lupacchino, Travis Moore, Becky Cloonan

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Woman (2016) #777 (I)/778 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Wonder Woman è in viaggio nella Sfera degli Dei!

Dopo il Valhalla, l’Olimpo e il Regno delle Fate, è il turno di Terra-11.

Un mondo governato dalle Amazzoni e avvelenato da Giano…

…da cui accederà l’intero multiverso per la battaglia finale!

Superman di John Byrne 16

DC Best Seller

Autori: Jerry Ordway, John Byrne

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Superman (1987) #16, Adventures of Superman (1987) #439, Action Comics (1938) #599, Superman (1987) #17

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

E ora… Prankster!

Superman, i Metal Men e un incubo alla Kryptonite!

Il ritorno di Silver Banshee! Una ragazza caduta dal cielo!

Batman/Catwoman 10

DC Black Label

Autori: Clay Mann, Tom King

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman Catwoman (2021) #10

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

La miniserie di Tom King dedicata al Cavaliere Oscuro e al grande amore della sua vita,

Catwoman, giunge a un momento cruciale!

Nelle tre linee temporali che compongono la storia, Selina Kyle dovrà combattere per sopravvivere… e l’esito di ogni scontro potrebbe essere sconvolgente!

La Felina Fatale riuscirà a gestire la rivalità con sua figlia Batwoman?

E cosa nasconde l’insolita amicizia che lega lei e Joker?

Batman 46

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Darick Robertson, Matthew Rosenberg, AA.VV.

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Detective Comics (1937) #1043 (I), Detective Comics (1937) #1040 (II), Detective Comics (1937) #1041 (II)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Le prime conseguenze di Fear State, con l’ufficio del sindaco Nakano sotto assedio!

È una situazione ad alto rischio, e l’unico che possa fare qualcosa è il supereroe che Nakano vorrebbe eliminare da Gotham: Batman!

Deb Donovan è sulle tracce di un’azione criminale bizzarra, e deve guardarsi le spalle da tutti, supereroi compresi!

Inoltre, la morte di uno dei più celebri avversari dell’Uomo Pipistrello!

Injustice: Anno Uno

DC Deluxe

Autori: Mike Miller, Jheremy Raapack, Kevin Maguire, Tom Taylor, AA.VV.

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 440

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Injustice: Gods Among Us (2013) #1/12, Injustice: Gods Among Us Annual (2014) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738336

41,00 €

E venne il giorno più buio per Superman, quello in cui non fu in grado di proteggere la donna che amava e il bambino che aveva in grembo…

Secondo appuntamento con la saga a fumetti basata sul celebre videogame Injustice: God Among Us, sviluppato da NetherRealm Studios!

Un maxi volume di più di 400 pagine con la storia che conduce agli eventi visti all’inizio del videogioco!

Scritto da Tom Taylor (DCeased) per i disegni di Jheremy Raapack (Resident Evil), Mike S. Miller (Game of Thrones) e tanti altri!

Batman: Reptilian 6

DC Black Label

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman Reptilian (2021) #6

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738756

3,00 €

Lo scontro finale tra Batman, Killer Croc e la grottesca creatura aliena!

Riuscirà questa improbabile alleanza ad avere successo, oppure il Cavaliere Oscuro fallirà?

E chi è il vero mostro in questo racconto?

Garth Ennis (The Boys) e Liam Sharp (Lanterna Verde) firmano l’incredibile finale di una storia tanto inusuale quanto appassionante.

Wonder Girl 1

Ritorno a Casa

DC Special

Autori: Joëlle Jones, Adriana Melo

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Girl (2021) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738251

17,00 €

Le nuove avventure del personaggio più intrigante di Future State!

Yara Flor è una normalissima ragazza americana, ma un viaggio in Brasile cambierà tutto!

Un dono degli dèi la trasformerà in Wonder Girl… giusto in tempo per affrontare incredibili minacce!

Joëlle Jones ci racconta le origini di quella che in futuro potrebbe diventare la nuova Wonder Woman!

Swamp Thing 1

Metamorfosi

DC Collection

Autori: Mike Perkins, Ram V

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Swamp Thing (2021) #1/2, Swamp Thing (2021) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738671

18,00 €