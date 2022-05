Amazon Prime Video, pubblica un primo teaser trailer di “Paper Girls”

Amazon condivide un primo teaser per la serie “Paper Girls”!

Circa 2 anni fa, nel 2020, la piattaforma di streaming Amazon Prime aveva annunciato che avrebbe adattato ufficialmente Paper Girls, una serie di fumetti in sei volumi di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser trailer della serie drammatica di fantascienza Paper Girls, proprio nelle scorse ore e il tutto sembra davvero interessante!

Deadline riporta che sono state scelte le attrici che interpreteranno le quattro ragazze protagoniste: si tratta di Sofia Rosinsky (Fast Layne) nel ruolo di Mac Coyle, Camryn Jones (Cherish the Day) nella parte di Tiffany Quilkin, Riley Lai Nelet (Altered Carbon) nel ruolo di Erin Tieng e Fina Strazza (A Christmas Melody) nella parte di KJ Brandman.

Il trailer si concentra proprio su queste protagoniste, lasciando lo spettatore in una nube di mistero, confortato da un’enigmatica voce fuori campo.

Paper Girls ha come protagoniste Sofia Rosinsky, Riley Lai Nelet, Camryn Jones e Fina Strazza insieme ad Ali Wong in un ruolo fondamentale. In calce il breve teaser condiviso da Amazon Prime Video!

Saving the world means getting along first. #PaperGirls comes soon to @PrimeVideo pic.twitter.com/BiXPxC8BiT — Paper Girls on Prime (@PaperGirlsPV) May 7, 2022

La serie tv di Paper Girls

La serie è prodotta da Amazon Studios e Legendary Television, in associazione con Plan B.

Stephany Folsom (Toy Story 4), Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire) e Christopher C. Rogers (Halt and Catch Fire) sono i produttori esecutivi; Folsom e Rogers saranno anche gli showrunner.

“Da grandi fan del mondo creato da Brian e Cliff con Paper Girls, non potremmo essere più entusiasti dell’opportunità di dare vita a questa incredibile avventura” hanno affermato Folsom, Cantwell e Rogers, aggiungendo:

“Questa è una storia di grande cuore e dalle mille sfaccettature e dimensioni – la nostra speranza non è solo di rendere giustizia al materiale originale, ma di creare con Paper Girls qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che offre la TV oggi.”

“Siamo entusiasti di presentare Paper Girls come serie originale al nostro pubblico globale di Amazon Prime Video.

La storia amata, acclamata e pluripremiata agli Eisener Award, creata da Brian porta in scena una narrazione avvincente con personaggi coinvolgenti” ha dichiarato Albert Cheng, COO e Co-Head of Television, Amazon Studios, concludendo:

“Con la grande collaborazione con Legendary e Plan B e il perfetto team creativo formato da Stephany, Christopher e Christopher, potremo dar vita alla graphic novel di Brian e Cliff“.

A proposito di Paper Girls

Paper Girls è stato pubblicato da Image Comics tra il 2015 e il 2019; i 30 albetti sono stati raccolti in sei volumi.

In Italia è disponibile grazie a Bao Publishing: