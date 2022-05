The Boys: il nuovo trailer della stagione 3

È finalmente uscito il nuovo trailer ufficiale della stagione 3 di The Boys.

La scorsa settimana l’account di The Boys aveva pubblicato un poster di un film retrò con il nuovo arrivato Soldatino (Jensen Ackles) e il super team Payback, con la promessa che il nuovo trailer della stagione 3 sarebbe uscito il lunedì successivo. Ora, il trailer è arrivato online, mostrando i Payback in azione e rivelando nuovi dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi nella prossima stagione.

This may or may not make more sense when we drop the trailer Monday. pic.twitter.com/g3O2gHI3OE — THE BOYS (@TheBoysTV) May 13, 2022

Il trailer mostra Patriota che prende parte a una serie di interviste, controllando i danni all’indomani dell’attacco di Stormfront alla fine della seconda stagione. Ma come il pubblico sente nella clip, è chiaro che c’è qualcosa che non va in Patriota. Per combattere il leader sempre più sfrenato dei Sette, Butcher prende misure drastiche, trasformandosi in un Supe. Tuttavia, Patriota non è l’unico problema in questa stagione, dato che il primo supereroe di Vought e leader di Payback, Soldatino, viene scatenato nel nuovo filmato.

Payback è la versione di The Boys degli Avengers Marvel, con eroi come Soldatino e la Contessa Cremisi al posto rispettivamente di Capitan America e Scarlet Witch.

Per chi non lo conoscesse, lo spettacolo offre un punto di vista diverso sul tipico genere dei supereroi, immaginando come potrebbero essere i supereroi se si comportassero in modo simile alle celebrità autorizzate con il sostegno aziendale piuttosto che i benefattori altruistici. Per sfidare questi “supe” e impedire loro di andare troppo oltre con le loro azioni, un gruppo noto come “The Boys” lavora per porre fine alla compagnia Vought International e al suo principale super team, i Sette.

Prima del nuovo trailer ufficiale, l’unico filmato pubblicato per The Boys Stagione 3 era un teaser dello spettacolo svelato durante il festival South by Southwest (SXSW) nel marzo 2022. Il teaser ha anticipato numeri musicali, nuovi personaggi, come Soldatino, Crimson Countess (Laurie Holden) e Supersonic (Miles Gaston Villanueva) — e tanta violenza cruenta e hardcore. Una delle principali rivelazioni del teaser trailer è stata che nella terza stagione leader di The Boys, Billy Butcher (Karl Urban), avrà superpoteri simili a Patriota (Antony Starr), personaggio simile a Superman della serie e antagonista principale oltre a Vought.