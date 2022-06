The Boys Presents: Varsity – Le prime foto dello spin-off

Le prime foto trapelate dal set di The Boys Presents: Varsity offrono uno sguardo dietro le quinte del campus della Godolkin University e uno sguardo a uno dei supereroi emergenti della serie spin-off.

Grazie alle foto pubblicate da CBR infatti possiamo vedere come vanno le riprese di The Boys Presents: Varsity, attualmente in corso all’Università di Toronto. Ambientate alla Godolkin University School of Crimefighting, le foto ritraggono le statue nel campus di due diplomati della scuola. Una statua raffigura Lamplighter, interpretato da Shawn Ashmore nella seconda stagione, la cui statua è ora ricoperta di sacchi della spazzatura. L’altra “statua” è di Translucent, l’invisibile membro dei Sette, interpretato da Alex Hassell prima che il personaggio morisse nella prima stagione. La terza foto ritrae un poster nel campus che offre una prima occhiata a Patrick Schwarzenegger nei panni di Golden Boy.

La Godolkin University prende il nome da John Godolkin, che appare nella serie di fumetti The Boys di Garth Ennis e Darick Robertson come il leader dei G-Men, una sorta di parodia sia degli X-Men che del Professor X della Marvel Comics. Nel settembre 2021 è stato annunciato che gli showrunner di Agent Carter Michele Fazekas e Tara Butters erano stati incaricati di dirigere l’imminente spin-off a tema universitario di The Boys. Craig Rosenberg, produttore esecutivo di The Boys, scrive la sceneggiatura. Ambientato nello stesso universo di The Boys di Prime Video, Varsity seguirà un gruppo di studenti della Godolkin University, l’unico college in America frequentato esclusivamente da supereroi.

“Proprio come Mork e Mindy è uno spin-off di Happy Days (che è un fatto folle ma reale) il nostro spin-off esisterà nell’universo cinematografico Vought, ma avrà un tono e uno stile tutto suo. È la nostra interpretazione di uno spettacolo universitario, con un insieme di Young Supes affascinanti, complicati e talvolta mortali”, ha detto lo showrunner di The Boys Eric Kripke. “Michele e Tara sono dei geni assoluti, siamo entusiasti di vederle guidare questa nave e siamo grati a Sony e Amazon per l’opportunità. Adoriamo questo spettacolo e non vediamo l’ora che lo vediate. Inoltre, pensate che Baywatch Nights era nato da Baywatch, e aveva dei vampiri. Vampiri!”

Varsity, all’epoca senza titolo, è stata annunciata nel 2020 e descritta come “una serie irriverente, classificata come matura che esplora le vite di Supes ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città. In parte spettacolo universitario, in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys”.