L’Inter in Giappone con un’illustrazione personalizzata di Blue Lock

Per promuovere l’amichevole tra Inter e Al-Nassr la società milanese ha pubblicato un’immagine promozionale con i protagonisti di Blue Lock Yoichi Isagi, Seishiro Nagi e Rin Itoshi in maglia nerazzurra. L’Inter, in tournée in Giappone, scende in campo per la prima amichevole venerdì 27 luglio alle 12:20 italiane allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka.

Blue Lock è un manga giapponese scritto da Muneyuki Kaneshiro (tifoso dell’Inter) e illustrato da Yusuke Nomura. È stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha dal 2 agosto 2018 al 14 giugno 2021. Il manga è stato poi raccolto in volumi tankobon.

La storia di Blue Lock è ambientata in un futuro prossimo in cui il calcio gioca un ruolo fondamentale nella società. Tuttavia, il Giappone ha avuto poco successo nell’ambito del calcio internazionale, e per risolvere questa situazione, viene creato un progetto speciale chiamato “Blue Lock”.

Il Blue Lock è un istituto di addestramento rivoluzionario per giovani talenti calcistici. Il progetto mira a scoprire un attaccante assoluto, un giocatore di punta in grado di trasformare il Giappone in una potenza calcistica globale. I partecipanti a Blue Lock sono selezionati tra i migliori talenti calcistici del paese e sono chiamati “attaccanti”. Questi giovani giocatori si trovano in un ambiente altamente competitivo e devono migliorare costantemente per emergere come il miglior attaccante del gruppo.

Il protagonista della storia è Yoichi Isagi, un giovane calciatore che viene scelto per partecipare al progetto Blue Lock. Isagi ha un grande talento nel calcio, ma anche una natura modesta e riservata. Mentre si trova all’interno di Blue Lock, affronterà una competizione feroce e dovrà superare le sfide personali e i conflitti con gli altri partecipanti. L’obiettivo di Isagi è dimostrare di essere il miglior attaccante e di superare le aspettative di tutti coloro che dubitano delle sue capacità.