Blue Lock: le vendite del manga sono in forte aumento grazie al mondiale di calcio

Blue Lock è tra i manga sportivi incentrati sul calcio che continua ad appassionare non solo tanti amanti dei manga ma anche del calcio.

Quest’anno c’è stato un forte legame tra il campionato mondiale, una competizione che si disputa ogni quattro anni, e il manga di Blue Lock. Infatti il mangaka stesso ha partecipato alla creazione delle divise dei giocatori della nazionale di calcio giapponese.

Oggi abbiamo il piacere di riportare che grazie sia al grande evento calcistico che all’adattamento animato, le vendite del manga sono salite vertiginosamente. Infatti gli ultimi dati mostrano quanto sia diventato popolare Blue Lock nelle ultime due settimane.

L’aggiornamento arriva da Oricon e riporta che in soli 14 giorni il manga ha venduto 2 milioni di copie, un dato assolutamente notevole.

I mangaka Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura hanno iniziato la storia di Blue Lock nel 2018. Riguardo la prima stagione dell’adattamento anime, questa ha fatto il suo debutto all’inizio di quest’anno.

Il 2022 ha presentato tantissimi titoli importanti e Blue Lock, insieme a Spy x Family, Lycoris Recoil e Chainsaw Man, si gioca una posizione di spessore molto importante.

La prima stagione dell’anime è prodotta dallo studio 8-Bit e Tetsuaki Watanabe si occupa della regia, insieme all’assistente Shunsuke Ishikawa. Taku Kishimoto supervisiona la sceneggiatura, mentre il design dei personaggi è sviluppato da Masaru Shindō, nonché direttore principale dell’animazione. Il suo debutto risale all’8 ottobre 2022 .

Fortunatamente, sulla base del successo della prima stagione, sono alte le possibilità di una seconda stagione. D’altronde in quanto ci sono molte vicende del manga da adattare sul piccolo schermo.

Al momento gli episodi di Blue Lock sono disponibili su Crunchyroll sottotitolati in italiano. Questi episodi adattano le vicende del manga incentrate sulla federazione calcistica giapponese che, dopo l’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018, si decide a creare un programma per trovare giovani promettenti atleti e prepararli per i mondiali del 2022. Il protagonista, Isagi Yōichi, nonchè attaccante, riceve l’invito per partecipare a questo programma. L’obiettivo è quello di distruggere il calcio perdente giapponese isolando 300 giovani nella Blue Lock, una struttura simile ad una prigione. Il fine ultimo sarà creare il miglior attaccante del mondo.

