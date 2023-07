One Piece – Netflix: come ha celebrato Oda l’arrivo del trailer?

One Piece ha pubblicato il primo trailer ufficiale della serie Netflix in live action, mostrando molti dettagli e miglioramenti rispetto al teaser. Eiichiro Oda dopo la lettera al pubblico riguardante proprio la serie, ha deciso anche di celebrare il tutto con un’illustrazione a dir poco speciale, per festeggiare la pubblicazione della nuova clip.

L’art mette al centro l’East Blue, l’arco narrativo che sarà adattato all’interno del live action. Ricordiamo che il tutto conterrà l’adattamento di “Romance Dawn”, primo capitolo di One Piece in assoluto e anche le avventure successive dove Luffy, dopo aver ricevuto il Cappello di Paglia da Shanks partirà alla ricerca della sua ciurma.

In questa prima serie composta da 8 episodi i primi Mugiwara che vedremo oltre Luffy saranno Zoro, Sanji, Nami e Usopp. Come possiamo vedere dal post Twitter pubblicato da Shonen Jump notiamo il come Oda abbiamo messo in risalto nell’illustrazione la maggior parte dei personaggi presenti in questo arco narrativo.

Al centro dell’illustrazione troviamo appunto i Mugiwara presenti nell’arco narrativo, mentre allo loro spalle degli spicchi mostrano i villain e i personaggi con cui i protagonisti andranno a interagire/combattere. Infatti troviamo Shanks, Arlong, Coby, Buggy, Garp e anche Mihawk, acerrimo nemico di Zoro.

La serie sarà come accennato composta da 8 episodi e adatterà le prime avventure dei Cappello di Paglia fino all’arco con al centro il villain Arlong. La sua uscita su Netflix è fissata per il 31 agosto. Cosa ne pensate del nuovo trailer e dell’ilustrazione?

Il cast principale comprende Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji. Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy.

Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody, Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk e altri ancora.

Fonte Comic Book – Twitter