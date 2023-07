Baki Hanma è una delle serie Netflix originali più seguite della piattaforma e forse anche per questo è stata annunciata una nuova serie dedicata al noto battle shonen, ormai serializzato dagli anni novanta sulla rivista Weekly Shōnen Champion. Proprio su quest’ultima, precisamente sul numero 35 è arrivato l’annuncio in questione.

Infatti l’autore Keisuke Itagaki inizierà una nuova serie per il suo manga nel numero 39 della rivista a partire dal 24 agosto. L’ultima serie Baki-Dou di Itagaki ha avuto inizio nel 2018, per concludersi poi il 15 giugno. Questa è sicuramente un ottima notizia per tutti gli appassionati dell’iconica e longeva serie, iniziata negli anni novanta in un periodo diverso da quello presente.

Infatti il noto manga originale Baki The Grappler di Itagaki è uscito per 42 volumi sulla rivista Weekly Shōnen Champion dal 1991 al 1999. Il manga ha più di 63 milioni di copie in circolazione e conta un sequel uscito per 31 volumi dal 1999 al 2005 sempre sulla stessa rivista.

Dopo Baki, Itagaki ha pubblicato il manga Hanma Baki in 37 volumi su Weekly Shōnen Champion dal 2005 al 2012. Il primo manga Baki-Dou, il quarto manga complessivo della serie è stato lanciato su Weekly Shōnen Champion a marzo 2014 e si è concluso ad aprile 2018 con 22 volumi.

Baki: una nuova serie manga debutterà nel mese di agosto

Il successo dell’anime Netflix senza dubbio ha dato man forte per quanto riguarda questa serie di combattimento nata in uno dei periodi più “action” per film e serie TV. Attualmente Baki conta una prima stagione divisa in tre parti e una seconda al momento divisa in due. Quest’ultima parte è appena approdata su Netflix.

Baki è senza dubbio uno dei manga più longevi di sempre nonché uno dei più apprezzati da parte dei lettori e gli appassionati del genere. Voi cosa ne pensate del prodotto Netflix? Attualmente la seconda stagione è una delle più viste per la categoria anime.

Fonte Anime News Network