Castlevania: Nocturne: lo spin-off debutterà il 28 settembre

Netflix ha annunciato recentemente che Castlevania: Nocturne, la serie spin-off della serie anime Castlevania di Frederator Studios, farà il suo debutto il 28 settembre di quest’anno. La società ha anche svelato una visual con Richter Belmont, insieme ad un teaser trailer presto in arrivo.

La nuova serie seguirà le vicende di Richter Belmont, un discendente dei protagonisti dell’anime originale e Maria Renard. Lo spin-off sarà ambientato in Francia durante la Rivoluzione Francese del 1792. Richter e Maria sono i protagonisti del videogioco Castlevania: Rondo of Blood e compaiono anche in altri titoli videoludici della serie tra cui Castlevania: Symphony of the Night.

Deadline aveva condiviso nell’aprile 2021 che Netflix stava osservando una nuova serie ambientata nello stesso universo con un nuovo cast di personaggi. Il produttore esecutivo della serie originale, Kevin Kolde, il regista Sam Deats e l’assistente alla regia Adam Deats, hanno rivelato nel giugno 2021 che la serie spin-off era in lavorazione. Netflix ha trasmesso in streaming la quarta stagione della serie originale a maggio nel 2021, composta da 10 episodi.

Per quanto riguarda Castlevania: Nocturne, questa è una serie anime d’azione dark fantasy creata e scritta da Clive Bradley e guidata dal produttore Kevin Kolde in arrivo su Netflix. Sarà uno spin-off basato sulla stessa serie di videogiochi di Konami. Il primo gioco della serie, ha debuttato per la prima volta il 26 settembre 1986 sulla console giapponese Famicom. Nel mese di ottobre dello stesso anno, ottiene subito un adattamento, rinominato Vampire Killer.

Prodotto da Project 51 Productions, tramite i servizi di produzione forniti da Powerhouse Animation, lo spin-off debutterà quindi su Netflix il 28 settembre. Questo adatterà il materiale presente nei videogiochi Symphony of the Night e Blood of Rondo. Kevin Kolde sarà lo showrunner, Samuel Deats ricoprirà il ruolo di regista, insieme al creatore e sceneggiatore Clive Bradley.

Netflix descrive questo spin-off in arrivo a fine settembre, specificando che sarà ispirato alla serie di videogiochi classici. Un’oscura fantasia medievale perseguiterà l’ultimo membro sopravvissuto del clan Belmont caduto in disgrazia. Tuttavia cercherà di salvare l’Europa orientale dall’estinzione per mano dello stesso Vlad Dracula Tepes. Trevor Belmont, amareggiato e scomunicato, si ritrova coinvolto in una battaglia per la sopravvivenza dell’Europa.

