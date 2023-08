One Piece – Netflix: Inaki Godoy conosce Luffy come le sue tasche

One Piece sta per approdare anche su Netflix in versione live action e il cast principale sembra davvero entusiasta di interpretare i loro personaggi preferiti. Durante le ultime interviste abbiamo avuto la conferma da parte degli attori della serie TV, che proprio come il loro pubblico hanno letto e visto One Piece e proprio per questo hanno messo un grande cuore all’interno delle rispettive interpretazioni.

Come leggiamo su Comic Book durante una delle ultime dichiarazioni a GamesRadar+ poco prima del SAG-AFTRA, ovvero lo sciopero degli attori, Inaki ha ammesso di conoscere Luffy come le sue tasche, e quindi la sua interpretazione all’interno della serie è più genuina e profonda che mai.

L’attore ha anche espresso il suo parere descrivendo Luffy: “Credo sia una persona molto gentile. Insieme a questo, il pirata invoglia sempre le persone a inseguire i propri sogni, anche quanto queste ultime vengono meno ai loro desideri.

Rispetta tutte le scelte e non forza nessuno a fare quello che dice, lasciando anche la loro ciurma libera di essere ciò che vogliono e fare quello che desiderano.

Non sbarra la strada a nessuno e incoraggia tutti a essere persone libere. Il suo sorriso e la sua genuinità è contagiosa e proprio per questo è un personaggio che mi piace interpretare.” Così Inaki ha descritto il personaggio creato da Oda.

One Piece – Netflix: Inaki Godoy conosce Luffy come le sue tasche

L’attore ha ammesso più volte di essere un fan sfegatato della saga e che quindi conosceva già il personaggio di Luffy prima di entrare ufficialmente a far parte del cast della serie Netflix. Così come gli altri attori anche Inaki ha fatto dello studio del personaggio uno stile di vita e oltre le tavole del manga ha anche deciso di imparare al meglio e studiare nel dettaglio le movenze e le mosse del personaggio. Pronti per il 31 agosto?

Fonte Comic Book