One Piece 1071: l’episodio del Gear Fifth arriverà in alcuni cinema Europei

One Piece è pronto a far approdare il Gear Fifth nell’anime, dopo un marketing spudorato e inevitabili spoiler diffusi gratuitamente, che senza dubbio hanno rovinato l’esperienza di chi stava indietro con il manga o di chi seguiva solamente la trasposizione animata. Al giorno d’oggi è complesso stare lontano dalle anticipazioni, anche se una piccola fetta sembra riuscirci a volte.

Dopo l’episodio 1070, che ha mostrato i tamburi della liberazione e il futuro risveglio di Luffy, il 1071 mostrerà finalmente la tanto attesa forma, coronando uno degli eventi più attesi del 2023. Una volta mostrata partirà anche la vera parte finale di Wano, dove Kaido e Cappello di Paglia daranno il meglio di loro stessi.

Per festeggiare tale evento nel mondo alcuni cinema proietteranno l’episodio in questione sul grande schermo, mostrando prima di esso anche le forme precedenti del “Gear”. Qualche mese fa girava una petizione online per portare tale puntata al cinema, e successivamente a una grande raccolta di firme il cinema francese “Grand Rex” ha deciso di accogliere la proposta, proponendo il prodotto nelle sue sale.

Lo stesso è stato fatto anche in Spagna e la proiezione avverrà quindi il 6 agosto 2023 nella sala 2 del Filmax Gran Via Hospitalet di Barcellona. Il prezzo sarà di 15 euro e da come possiamo leggere dal post Twitter (X) in calce, prima dell’evento ci saranno anche le trasformazioni antecedenti del “Gear”.

“L’episodio del Gear 5 uscirà nei cinema spagnoli ”Cines Filmax” il 6 agosto! Festeggeranno la nuova trasformazione mostrando anche le forme antecedenti di Luffy: ovvero il Gear 2 , Gear 3 , Gear 4 e Gear 5! Il mondo intero festeggerà per questo momento!

🚨The Gear 5 episode will be released in Spanish Cinemas ''Cines Filmax'' on August 6!

They will celebrating Gear 5 by showing Gear 2 , Gear 3 , Gear 4 and Gear 5!

The whole world will be celebrating for this moment! pic.twitter.com/mGu2Nv4VKB

— One Piece Defender ◍ (@OnePieceDefend) July 27, 2023