One Piece 1071: svelata l’anticipazione dell’episodio più atteso dell’anno

One Piece ha finalmente raggiunto il momento più atteso dell’anno da parte dei fan della serie anime. Per mesi e mesi, l’intero fandom ha aspettato che lo scontro tra Rufy e Kaido raggiungesse il suo culmine. Questo significava che il pirata con il Cappello di Paglia avrebbe raggiunto una nuova forma incredibile nota come Gear Fifth.

Questa corrisponde effettivamente alla chiave della lunga Saga di Wano, per porre fine e dare una svolta alla supremazia di Kaido. Nell’ultimo periodo abbiamo parlato di diversi eventi correlati al debutto del Gear Fifth, come la possibilità di vederlo sul grande schermo. Questo non accadrà, ma ormai sappiamo con ufficialità che il risveglio del potere del Frutto del Diavolo di Rufy debutterà con l’episodio 1071, che andrà in onda il 6 agosto. E con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione dell’episodio che vedrà il ritorno di JoyBoy.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPCrew_Oficial. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Preview del episodio 1071. ES LA HORA DEL G5.#ONEPIECE pic.twitter.com/auvMcjFSCU — One Piece Crew 🥳 (@OPCrew_Oficial) July 30, 2023

Come si può vedere questa settimana Crunchyroll ha trasmesso l’episodio 1070. E dopo ogni episodio è possibile vedere l’anticipazione di quello successivo. Ecco quindi che One Piece ha condiviso il Gear Fifth Rufy in azione nell’anime. Gran parte del suo volto è mascherato chiaramente, ma dà una chiara idea di cosa accadrà. Dopotutto, Rufy ha subito un notevole cambiamento di aspetto ma anche di colore. Infatti i suoi capelli sono bianchi e torbidi e soprattutto il nuovo potere sbloccato dal protagonista è diverso da qualsiasi altro visto prima.

Ovviamente, i fan di One Piece al momento sono in delirio sui social media e non aspettano altro che il 6 agosto. Dopotutto ricordiamo che questa trasformazione ha debuttato nel manga nel capitolo 1044 e si è mostrato solo brevemente nel film One Piece Film: Red. Ora, l’anime di Toei è pronto a dedicare il giusto spazio che merita. È giusto dire che questo potere revisiona tutto ciò che sappiamo sul potere di Rufy e sulla natura del frutto del diavolo. Non resta quindi che attendere l’episodio 1071, e nel frattempo riportiamo i minuti finali dell’episodio 1070, che ha liberato i “tamburi della liberazione“:

Fonte – Comicbook