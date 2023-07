One Piece – Netflix: Inaki Godoy parla della maledizione dei live action

One Piece si sta preparando alla sua uscita su Netflix il 31 agosto e come ben sapete fin dall’suo annuncio il pubblico era un po restio a tale idea, visti anche gli insuccessi della piattaforma nel corso degli anni. Death Note e Cowboy Bepob sono tra gli esempi più lampanti e nel corso degli anni il tempo ha solamente confermato tale ipotesi.

Ora dopo il primo trailer il live action di One Piece sembra poter davvero rompere tale maledizione, anche se come spesso diciamo per un verdetto più chiaro dobbiamo visionare la serie completa. La produzione ha visto Oda come supervisore del tutto quindi è forse più facile che la serie TV possa finalmente donare man forte a questo genere di produzione fuori dal Giappone.

One Piece – Netflix: Inaki Godoy, affronta il tema dei live action

Discutendo con GameMe+, Inaki Godoy, il giovane attore che veste i panni di Luffy ha apertamente e liberatamene parlato della questione, mostrandosi anche molto fiducioso da questo punto di vista: “Da come sapete la serie è stata realizzata con tanto amore da persone amanti sia dell’anime che del manga: sarà fantastico, l’unica cosa che vogliamo fare è coinvolgere più pubblico possibile a tale opera.



Lo facciamo per loro e anche per Mr. Oda, anche per tutta la fiducia donata. Vogliamo far divertire tutti, e questo il nostro obiettivo e il mondo intero dovrebbe saperlo”. Inoltre Godoy ha anche parlato dell’espansione che questa serie live action dovrebbe essere:

“Mezzo mondo conosce cosa sia One Piece, lo so. Ma voglio che anche tuo nonno lo conosca, tua nonna, ampliando ancora di più il volto del franchise. Anche se tante persone sono già fan, vogliamo che il bacino di appassionati si incrementi senza freni.” Cosa ne pensate di questo approccio? Il live action Netflix di One Piece potrebbe veramente rompere la maledizione?

