One Piece: Pirate Warriors 4, primo trailer e data di uscita per il nuovo DLC

Bandai Namco Entertainment ha confermato che il secondo Character Pass per il gioco One Piece Pirate Warriors 4 sarà distribuito nel settembre 2023. Il “Character Pass 2” includerà il “Character Pack 4”, il “Character Pack 5” e il “Character Pack 6”, per un totale di nove personaggi giocabili.

Il “Pack 4” conterrà anche Onigashima Battle Luffy, cavalcando così anche l’arrivo imminente del Gear Fifth all’interno dell’anime. Ormai questa nuova forma del protagonista di One Piece sta facendo il giro del mondo e tra action figure, palloni giganti e tanto altro al momento è davvero sulla cresta dell’onda.

Il DLC “Character Pack 1” del gioco è stato lanciato nel luglio 2020 con tre personaggi: Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker e Vinsmoke Judge. Il DLC “Character Pack 2” del gioco include X Drake, Killer e Urouge ed è stato lanciato nel settembre 2020. Il “Character Pack 3” è stato lanciato nel dicembre 2020 con il personaggio DLC Kozuki Oden e con i personaggi DLC Kin’emon e Okiku.

I personaggi giocabili nel gioco includono: Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook, Crocodile, Ace, Boa Hancock, Jinbe, Buggy, Dracule Mihawk, Emporio Ivankov, Rob Lucci, Trafalgar Law, Smoker, Tashigi, Sabo, Bartolomeo, Cavendish, Katakuri, Carrot, Vinsmoke Reiju, Vinsmoke Ichiji, Vinsmoke Niji, Vinsmoke Yonji, Marco, Barbabianca, Eustass Kid, Basil Hawkins, Capone Bege, Big Mom, Kaido, Akainu (Sakazuki), Kizaru (Borsalino), Aokiji (Kuzan), Issho (Fujitora), Shanks, Doflamingo e Barbanera. Il gioco ha una storia originale che si svolge nella Terra di Wano.

One Piece: Pirate Warriors 4, primo trailer e data di uscita per il nuovo DLC

In merito all’anno scoppiettante per il franchise era anche ovvio che Bandai pubblicasse anche un nuovo DLC in merito alle nuove aggiunte di manga e anime, al momento sulla cresta dell’onda dopo l’annuncio ufficiale della fine del manga di Eiichiro Oda.

La clip mostra una panoramica veloce di tutti i personaggi e come accennato ci sarà anche la possibilità di usare il Gear Fifth, la trasformazione che a breve andrà a debuttare anche nell’anime all’inizio di agosto.

Fonte Anime News Network