Castlevania: Nocturne, svelato anche il numero di episodi

Castlevania: Nocturne dopo i nuovi dettagli sulla serie e la pubblicazione della data di uscita e il trailer ufficiale, ha anche condiviso il numero totale di episodi da cui questa nuova stagione sarà composta, così come abbiamo modo di leggere su Comic Book. Il noto videogioco cult ha dato vita a uno degli anime originali Netflix più interessanti della piattaforma, che ha saputo mostrare in maniera egregia le avventure di Trevor Belmont, Sypha e Alucard.

Questo nuovo progetto vede però al centro Richter Belmont e proprio recentemente è stata condivisa una key art in merito e un primo trailer ufficiale, con la data di uscita fissata per il 28 settembre di quest’anno. Come accennato la produzione ha svelato anche il numero totale degli episodi di cui Nocturne sarà composto, ovvero otto.

La storia si svolgerà nel 1792 durante la Rivoluzione francese e se quest’ultima segue il materiale originale potrebbe esserci solo un personaggio principale che torna dalle prime quattro stagioni dello show, ovviamente non andremo a dirvi quale per non rovinare eventuali sorprese.



In arrivo quindi il 28 settembre la serie sequel di Castlevania conterà otto episodi dalla durata di circa venticinque minuti; sarà interessante vedere se Nocturne sarà in grado di seguire le orme del suo predecessore e raccogliere a sua volta più stagioni. Basato sugli eventi della storia dei videogiochi, Richter Belmont dovrà affrontare parecchie sfide con i non morti nel suo cammino per continuare la tradizione di famiglia.

Le nuove avventure di Richter Belmont in Castlevania: Nocturne lo condurranno nella Francia dell’ 1792 – all’apice della Rivoluzione francese. In una parte remota della Francia occidentale l’aristocrazia controrivoluzionaria ha stretto un’alleanza con un terrificante Messia vampiro, che promette di “mangiare il sole” e scatenare un esercito di vampiri e creature notturne per schiacciare la rivoluzione e schiavizzare l’umanità. Annette, una maga dei Caraibi, cerca Richter Belmont, ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, a guidare la resistenza.

Fonte Comic Book