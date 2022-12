Castlevania: Nocturne è il prossimo anime Netflix dedicato allo storico franchise videoludico e oggi, finalmente, possiamo ammirare un primo sguardo ai personaggi presenti nella storia. Maria Renard è il uno dei primi protagonisti ad essere mostrato nel dettaglio all’interno della serie, e noi possiamo vederlo grazie a Comic Book.

L’anno scorso abbiamo visto la conclusione della serie Netflix dedicata a Castlevania, dopo quattro stagioni molto intense e interessanti che coinvolgevano lo spettatore in un mondo oscuro e sanguinario. Molto prima della conclusione la produzione ha sempre parlato di espandere l’universo, e alla fine così è stato.

Nocturne sarà ambientato anni dopo gli eventi delle quattro stagioni della serie principale, che seguirà il figlio di Trevor Belmont e Sypha Belnades nelle loro vite e avventure drammatiche e complesse.

Tra i personaggi centrali di questa nuova serie abbiamo Richter Belmont, come ben sapete protagonista dei videogiochi Castlevania Symphony of the Night e Blood of Rondo, ovvero tra i capitoli più apprezzati di sempre ancora oggi.

Come accennato oltre Richter ci sarà anche Maria Renard, e oggi tramite CB e il profilo Twitter @SamuelDeats e @AdamDeats abbiamo l’occasione di visionare il tutto. Maria si presenta in un motion video di 6 secondi visionabile in calce a queste righe:

You were on Santa’s nice list this year, so here is a first look at Maria Renard from the upcoming Castlevania: Nocturne.@kevinkolde @clivebradley @AdamDeats @NetflixGeeked @kloysius pic.twitter.com/g3LcXWYI9E — Samuel Deats 🌕 (@SamuelDeats) December 24, 2022

Castlevania: Nocturne, l’anime mostra e svela nuovi dettagli

Questo presente in alto è un restyling del personaggio, così come adottato con tutta la serie ovviamente. Al momento non abbiamo ancora una finestra di uscita ufficiale, ma nel 2023 sicuramente arriverà qualcosa, se non addirittura la serie stessa.

Prodotta da Project 51 Productions con i servizi di produzione forniti da Powerhouse Animation, Castlevania: Nocturne avrà come showrunner Kevin Kolde e il creatore/scrittore Clive Bradley.

Come anticipato la serie si svolgerà molti anni dopo la conclusione della serie principale e sarà ambientata durante la Rivoluzione francese del 1792, dove inoltre ci sarà anche l’occasione di adattare i videogiochi in cui i due personaggi sono presenti, ovvero Rondo of Blood e Symphony of the Night. Due capolavori videolduci non da poco.

Avete visto le quattro stagioni presenti su Netflix, oppure recupererete in tempo per vedere queste nuove avventure discusse in questo articolo?

