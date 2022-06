Castlevania: Nocture – Annunciata la serie spin-off di Netflix

Richter Belmont si rivela nel primo teaser trailer di Castlevania: Nocturne, il nuovo spin-off targato Netflix

Netflix ha rivelato al pubblico un breve teaser trailer della serie animata ispirata dagli storici videogame Castlevania durante l’evento annuale della Geeked Week, che ore dopo ora sta sfornando tantissime novità riguardo le produzioni anime.

Come accennato in precedenza, la serie vede al centro delle vicende Richter Belmont, il discendente di Trevor Belmont e Sypha Belnades. Originariamente annunciato durante il 2021, la serie si è rivelata al suo pubblico dopo più di un anno, mostrando anche il nuovo protagonista.

Questa nuova produzione vedrà i protagonisti muoversi in una storia ambientata centinaia di anni dopo rispetto alla serie animata originale, sempre prodotta da Netflix.

Nonostante in questo breve teaser trailer si sentano numerose voci appartenenti ad altri personaggi, viene mostrato solo Richter, che indossa la sua iconica uniforme blu accompagnata dall’arma caratteristica della sua famiglia. La data di uscita per Castlevania: Nocturne non è stata ancora annunciata ufficialmente.

Richter Belmont è una delle figure più importanti del franchise, quest’ultimo è apparso nella serie di videogiochi storici di Castlevania: Rondo of Blood, uscito originariamente in esclusiva per PC Engine CD nel 1993, e il suo diretto seguito, Symphony of the Night, approdato sulla Sony Playstation originale nel 1997.

Il titolo ha segnato un’intera generazione grazie alla “rottura” del suo sistema tradizionale a struttura lineare sostituito con lo stile “Metroidvania”, più aperto, che avrebbe caratterizzato i successivi titoli della serie. Symphony of the Night è un cult senza tempo e ancora oggi è considerato il miglior capitolo della saga.

Richter Belmont è considerato il più forte e affidabile cacciatore di vampiri della stirpe dei Belmont. Si vocifera che sia stato inizialmente coinvolto nel conflitto con Dracula, successivamente alla resurrezione della creature, che al risveglio ha rapito la sua ragazza, Annette.

Richter riceve ausilio dalla sorella minore della fidanzata di Annette, Maria, che avrà un ruolo importante anche negli eventi di Symphony of the Night. Richter Belmont è anche apparso come personaggio giocabile nel picchiaduro crossover di Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate.

Tutte e quattro le stagioni di Castlevania sono disponibili in streaming su Netflix.