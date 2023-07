One Piece – Netflix rivela come sarà il Frutto “Gomu Gomu no Mi” nella serie

One Piece sta per rivelare al pubblico il frutto del suo lavoro per quanto riguarda la sua versione in live action prodotta da Netflix con la supervisione di Eiichiro Oda, in uscita il 31 agosto in esclusiva sulla nota piattaforma streaming.

Manca poco prima che gli appassionati vedano l’opera catapultata nel mondo reale e in occasione di questo avvenimento su Comic Book e Twitter possiamo dare uno sguardo all’ Frutto Gomu Gomu, confermato poi essere tutt’altra cosa nel manga.

In occasione dello One Piece Day dove il pubblico ha ricevuto tantissimo materiale a tema, compreso il trailer ufficiale della serie, su @OP_Netflix_Fan possiamo vedere la forma definitiva che avrà il frutto mangiato da Luffy nella serie e senza dubbio possiamo associare con fierezza quanto visto di originale all’interno dell’manga e dell’anime.

A prima vista sembra enorme e come vedete si presenta con il colore simile all’originale, anche se sembra metallizzato visto in questa maniera e con questi dettagli. Nonostante ciò sembra davvero appetitoso e senza dubbio avrebbe fatto gola a chiunque e non solamente a Luffy.

Ovviamente è assurdo discutere di questo frutto in questo preciso momento storico, sapendo le altre informazioni diffuse da Oda a tal proposito, che non andremo a svelare per forza di cose.

One Piece – Netflix rivela come sarà il Frutto “Gomu Gomu no Mi” nella serie

Gum-Gum Fruit in the One Piece Live Action pic.twitter.com/UEJwzwM00T — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) July 26, 2023

Nell’primo trailer abbiamo anche avuto modo di visionare i poteri di Luffy una volta ingerito tale frutto, anche se grossomodo non sembra convincere molto il pubblico. Anche se alcune sequenze sembrano ben strutturate è comunque complesso portare a schermo tale personaggio, quindi oltre la CGI non si può fare altrimenti.

Detto questo per donare un giudizio completo dobbiamo aspettare di vedere la serie il 31 agosto su Netflix, altrimenti è anche inutile speculare e donare giudizi solamente dalla visione di un trailer di qualche minuto. Cosa ne pensate del Frutto del Diavolo?

Fonte Comic Book