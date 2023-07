One Piece 1088: l’incredibile cliffhanger dell’ultimo capitolo

One Piece nel capitolo 1088 ha messo fino a una battaglia davvero incredibile che ha visto Garp alle prese con il salvataggio di Koby, tenuto prigioniero da Barbanera. Gli eventi iniziati poco prima del flashback dedicato al Reverie a quanto pare si sono conclusi, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca. Ovviamente non continuate se non siete in pari con il manga.

Da quando la Saga Finale ha avuto inizio Oda ha cominciato ad aggiungere numerosi tasselli al suo enorme puzzle iniziato nel 1997 e non assesta a fermarsi. Infatti con il Reverie i lettori hanno scoperto alcune cose importanti per il mondo di One Piece e ora a quanto pare il sensei sta dando spazio a Garp, nonno di Luffy.

Dopo uno scontro violento con i membri della ciurma di Teach, il Viceammiraglio ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza nonostante l’avanzata età. L’uomo si conferma senza dubbio come uno dei personaggi più forti della storia e la sua lotta contro pirati così pericolosi la dice anche lunga su chi era in gioventù.

Per salvare Koby il padre di Dragon rimane gravemente ferito e sulla parte finale e lo stesso ragazzo a risolvere la situazione. Il vecchio rimane steso a terra e non sappiamo ancora la sua fine, visto che manda avanti tutti gli altri rimanendo lì, dove celermente viene circondato dalla ciurma di Barbanera. Ora non sappiamo se è veramente morto, ma finché non verrà mostrato di nuovo vivo la sua esistenza è attualmente in bilico.

One Piece 1088: un colpo di scena pone in bilico il futuro di un personaggio

Probabilmente trascorrerà molto tempo prima che Oda decida nuovamente di far rivedere Garp, e magari potrà farlo nel momento giusto quando la narrazione sarà abbastanza matura per lui. Dopo questo capitolo il manga andrà anche in pausa, quindi l’attesa sarà ancora maggiore. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book